Organizaciones canadienses, preocupadas por "crisis de derechos humanos" en Colombia

Redacción Judicial

La firma del Acuerdo de Paz no ha traído aún la "paz estable y duradera" que Gobierno y Farc buscaron con este histórico pacto.

La firma del Acuerdo de Paz no ha traído aún la "paz estable y duradera" que Gobierno y Farc buscaron con este histórico pacto. Archivo El Espectador

“Las organizaciones canadienses signatarias unen sus voces para expresar su profunda preocupación frente a la creciente crisis de derechos humanos en Colombia y la amenaza actual sobre el proceso de paz en este país”. Hoy se celebra el Día Internacional de la Paz, declarado por la Asamblea General de la ONU “como el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz entre todas las naciones y todos los pueblos” y, en el marco de esta fecha, 47 organizaciones sociales de Canadá reclaman un mejor futuro para Colombia.

::La disidencia de “Iván Márquez” es "anacrónica” y "destinada al fracaso"::

Sus preocupaciones por la incertidumbre que reina en el país, a pesar de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016, tiene varios motivos. El primero, el anuncio de Iván Márquez y otros exjefes guerrilleros, como Jesús Santrich y Jhon 40 –entre otros–, de que volvían a optar por la vía armada para lograr sus objetivos, el cual se conoció por un video divulgado el pasado 29 de agosto. Para las organizaciones canadienses, con esta decisión de los exlíderes de las Farc, “el proceso de paz se vio seriamente comprometido”.

El reclamo, sin embargo, no es solo para los mencionados guerrilleros, sino también para la Presidencia. “Todo indica que el presidente Duque y su partido político (el Centro Democrático) han socavado sistemáticamente el Acuerdo de Paz”, señalan, alegando que el actual gobierno no ha “destinado recursos financieros suficientes a varios componentes esenciales de este acuerdo”, que ha “atacado abiertamente el sistema de justicia transicional” y, además, ha “tardado en reintegrar a los excombatientes en la vida civil”.

::La implementación del Acuerdo en el primer año de Duque, según oposición e independientes::

Otro motivo para esta inquietud colectiva ante la realidad que atraviesa Colombia es el asesinato de líderes sociales: “Estamos profundamente preocupados porque se han tomado pocas o ninguna medida para coaccionar a los escuadrones de la muerte paramilitares que continúan amenazando y matando impunemente a los líderes y lideresas comunitarios”. Las cifras son el cimiento de lo que dicen, pues, según Indepaz, desde la firma del Acuerdo han matado a más de 700 líderes y a unos 140 desmovilizados.

“Como organizaciones canadienses, reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo colombiano, así como nuestro apoyo a su deseo de construir un país donde prevalezca la paz y la justicia, y donde se luche contra las desigualdades políticas, económicas y sociales profundamente arraigadas”, dicen estos defensores de derechos humanos. Y, por ello, con base en la “estrecha relación” entre Colombia y Canadá, le hacen varias peticiones a la administración de Justin Trudeau.

Le piden, para empezar, que se manifieste “enérgicamente” en contra del “peligroso retroceso” de la implementación del Acuerdo de Paz. Que presione al gobierno colombiano para que este proteja la vida de los líderes sociales y los desmovilizados de las Farc; y que también cumpla con el Acuerdo de Paz. Por último, le piden a su gobierno que insista en una negociación con el Eln, la cual se congeló en enero de este año a raíz del carrobomba que esta guerrilla puso en la escuela de la Policía y que cobró 22 vidas.

Estas son las 47 organizaciones que enviaron el mensaje al gobierno canadiense:

1. Americas Policy Group / Groupe d’orientation politique des Amériques

2. Association québécoise des organismes de coopération internationale

3. Avocats sans frontières Canada

4. Basilian Centre for Peace and Justice

5. British Columbia Teachers' Federation

6. British Columbia Government and Service Employees’ Union

7. Canadian Association of University Teachers

8. Canadian Jesuits International

9. Canadian Labour Congress / Congrès du travail du Canada

10. Canadian Peace Congress

11. Canadian Union of Postal Workers

12. Canadian Union of Public Employees

13. Centre international de solidarité ouvrière

14. Centre Oblat – A Voice for Justice

15. Christian Peacemaker Teams - Canada

16. Christian Peacemaker Teams - Colombia

17. Centrale des syndicats du Québec

18. CoDevelopment Canada

19. Colombia Action Solidarity Alliance

20. Colombia Working Group

21. Comité pour les droits humains en Amérique latine

22. Common Frontiers

23. Defendamos la Paz internacional

24. Development and Peace - Caritas Canada

25. Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

26. Federation of Sisters of St. Joseph in Canada

27. Fondation Salvador Allende Montréal

28. HOLA Latino Group

29. Horizons of Friendship

30. Inter Pares

31. Justice, paix et intégrité de la création

32. KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives

33. Latin American & Caribbean Solidarity Network

34. Mennonite Central Committee Canada

35. MiningWatch Canada

36. National Union of Public and General Employees

37. Nobel Women’s Initiative

38. NORDIK institute – Algoma University

39. Ontario Secondary School Teachers' Federation

40. Oxfam Canada

41. Oxfam-Québec

42. Projet Accompagnement Solidarité Colombie

43. Public Service Alliance of Canada / Alliance de la Fonction publique du Canada

44. Teamsters Canada

45. The United Church of Canada / L'Église Unie du Canada

46. United Steelworkers / Syndicat des Métallos

47. Unifo