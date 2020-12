49 % de colombianos está de acuerdo con reducir jornada laboral a 40 horas

La propuesta es del Centro Democrático y avanza en el Congreso. La encuesta también fue contratada por dicha colectividad.

Una nueva encuesta hecha por el Centro Nacional de Consultoría (CNC), aplicada a 1.007 personas, evidenció que a gran parte de los colombianos les suena las propuestas uribistas de reducir las jornadas laborales que actualmente son de 48 horas. La encuesta fue contratada por el Centro Democrático para comparar el nivel de aceptación de sus dos iniciativas que avanzan en el Congreso.

Por un lado, está la de reducir, de forma gradual, ocho horas la jornada de trabajo. Según esta medición, el 49 % de los encuestados está de acuerdo con que se labore 40 horas, mientras que el 40 % estuvo en desacuerdo. Del total de personas que respondieron a esa pregunta, el 51 % de mujeres respondieron estar a favor de la propuesta, frente al 47 % de los hombres que también apoyaron la iniciativa. En rangos de edad, los jóvenes vieron con mejores ojos la idea del Centro Democrático: el 64 % de los colombianos entre los 18 y 25 años encuestados la aprobaron. Mientras avanza la edad, se reducía ese apoyo. Así, los mayores de 56 años o más solo le dieron el visto bueno en un 32 %.

Por otro lado, el CNC encontró que el 53 % de los participantes de la investigación está de acuerdo con la propuesta del 4x4, también de esa colectividad, y que consta de subir el salario mínimo en un 4 % y reducir 4 horas de la jornada, dejándola de 44 horas semanales. En las respuestas positivas también predominaron las mujeres. El 57 % de las encuestadas la aprobó, frente al 49 % de los hombres que le dieron luz verde. La misma relación entre edad y apoyo a la propuesta también aplicó para esta pregunta. Los jóvenes entre los 18 y 25 años apoyaron en un 74 %, mientras que los adultos mayores de 56 años o más, lo hicieron apenas en un 36 %.

Las personas que respondieron a la encuesta indicaron si eran o no simpatizantes a algún partido. La medición reveló que de las 1.007 personas que participaron, el 10 % se considera del Partido Liberal, el 4 % del Centro Democrático, el 3 % del Conservador, el 2 % de Colombia Humana-Decentes, y el 1 % de la U, Cambio Radical, Alianza Verde, MIRA, y Polo Democrático Alternativo, respectivamente. No obstante prevaleció la indiferencia, pues el 66 % de los preguntados afirmó no considerarse de ningún partido.

La reducción de la jornada laboral a 40 horas es del exsenador Álvaro Uribe Vélez, para que se modifique el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. Si llegara a culminar exitosamente su trámite en el legislativo, ese artículo quedaría de la siguiente manera: “La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de cuarenta (40) horas a la semana, que podrán ser distribuidas, de común acuerdo, entre empleador y trabajador, en 5 o 6 días a la semana, garantizando siempre el día de descanso”.

En el articulado, el también expresidente sustenta su propuesta en que “trabajar largas jornadas es agotador, puede aumentar el riesgo de que los trabajadores cometan errores y causa fatiga física y mental, que podría dar lugar a que los trabajadores padezcan problemas de salud”.

Entretanto, la propuesta denominada 4x4 es una idea que salió de Tomás Uribe Moreno, hijo del exsenador. “La productividad es la solución para superar este mal paso. Requiere empatía, confianza y trabajo en equipo”, dijo en una entrevista a El Tiempo.

Ficha técnica:

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S.A.

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: Partido Centro Democrático

FUENTE DE FINANCIACIÓN: Partido Centro Democrático

UNIVERSO EN ESTUDIO: Mujeres y hombres mayores de 18 años residentes en la zona urbana de los municipios de Colombia

DISEÑO DE MUESTREO: Probabilístico estratificado en dos etapas con selección de encuestados por Muestreo Aleatorio Simple. En la primera etapa de muestreo se seleccionaron municipios y en la segunda etapa de muestreo se seleccionaron personas mayores de 18 años a partir del marco de muestreo (directorio telefónico del Centro Nacional de Consultoría). Las regiones geográficas conformadas para la estratificación estadística fueron: (1) Antioquia +Eje cafetero: Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda; (2) Bogotá: Bogotá D.C.; (3) Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre; (4) Centro oriente: Cundinamarca, Huila, Meta, Tolima, Arauca, Boyacá, Casanare, Norte de Santander, Santander; (5) Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca

TAMAÑO DE MUESTRA: 1.007 encuestas

MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA Margen de error de muestreo de 3,1% y 95% de confianza

TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Preferencia ciudadana por algunos de los líderes del partido político Centro Democrático

PERSONAS POR QUIENES SE INDAGÓ: Martha Lucia Ramírez, Néstor Humberto Martínez y Carlos Holmes Trujillo

PREGUNTAS QUE SE FORMULARON: 2 preguntas

PERIODO TRABAJO DE CAMPO: 21 a 22 de diciembre de 2020

TECNICA DE RECOLECCIÓN: Encuesta telefónica

Nota: El Centro Nacional de Consultoría se encuentra inscrito en el Registro de Encuestadores del Consejo Nacional Electoral

Este informe atiende los lineamientos de la norma ISO 20252:2012