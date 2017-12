80 % de los colombianos cree que el país va por mal camino

-Redacción Política

Faltando menos de un año para que termine el mandato del presidente Juan Manuel Santos y ya en época preelectoral, con los candidatos aceitando motores para una campaña que dará prueba de la polarización en el país, la imagen del Gobierno no es positiva. Así lo mostraron los resultados de la reciente encuesta de la firma YanHaas Poll.

En esta medición, realizada entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre, 754 personas dieron su opinión y su percepción del Gobierno y de cómo va el país. Sobre lo último, el 80 % respondió que cree que Colombia va por mal camino, en comparación con el 16 % que respondió que va por buen camino. Además, 20 % dijo sentirse optimista frente al futuro del país, 41 % afirmó que no sentía ni optimista ni pesimista y 38 % aseguró estar pesimista.

Unos resultados similares a los que, específicamente, obtuvo el presidente Santos, junto con su gabinete de ministros. En cuanto a la gestión del presidente, 76 % dijo no aprobarla, 18 % aprobarla y 4 % ni lo uno ni lo otro, una opinión que no ha variado desde la última medición de YanHaas Poll publicada el 29 de octubre, cuando la misma cantidad de encuestados aseguraron no estar de acuerdo con la forma con la que se estaba conduciendo el país.

El gabinete ministerial tampoco salió bien parado, pues obtuvo resultados similares a los de Santos (76 % calificó mal su desempeño, 16 % aseguró que estaba bien y 5 % no se decantó por ninguna de las opciones). Y eso, a pesar de que tuvo un repunte en los encuestados entre los 18 y los 24 años de edad, que pasó del 12 % al 21 %, casi diez puntos.

Además, un tema que sido bandera del Gobierno, la paz, tampoco le fue bien. La implementación de los acuerdos con las Farc no fuera bien calificada, después de que varios de los proyectos claves para la paz (como la reforma política, la ley estatutaria de la JEP y las circunscripciones especiales de paz) no pasaran o tuvieran cambios sustanciales. Así las cosas, 75 % desaprobó la gestión del Gobierno en la implementación, mientras que solo el 20 % la aprobó.

Y la situación se repite con el proceso de paz entre el Gobierno y el Eln, que tuvo una desaprobación del 72 % y una aprobación del 20 %. Eso, a pesar de que desde principios de octubre, hay un cese al fuego bilateral y transitorio que, aunque ha tenido altibajos, ha permitido que se disminuyan las acciones armadas y los enfrentamientos entre ambas partes.

Ficha técnica

Muestreo: para la realización de encuestas telefónicas y personales, se utiliza un muestreo por cuotas seleccionando casos según criterios de género, edad, estrato socioeconómico y ocupación, mediante la utilización de series telefónicas disponibles para cada uno de los estratos socioeconómicos en las diferentes ciudades o de estrato en el caso de las encuestas personales en lugares de alta afluencia. Dentro de cada estrato, se realiza la marcación de número telefónicos mediante la implementación de tablas de números aleatorios o en los lugares de afluencia se realiza una selección sistemática de las personas. Adicionalmente, se establecen de antemano márgenes de error y de confiabilidad esperados. Los resultados se ajustan con base en los factores de ponderación según las variables de estudio.

Muestra semanal: 754 casos, 549 encuestas realizadas telefónicamente y 205 realizadas cara a cara por interceptación. Margen de error 3,56% con un nivel de confianza del 95 %.

Temas por los que se indagó / Personajes: aprobación presidencial, aprobación equipo ministerial, aprobación implementación de acuerdos con las FARC, Reforma Tributaria, gestión de la corrupción, aprobación de la gestión del proceso de paz con el ELN, estado de la economía del país, optimismo acerca del futuro del país / Juan Manuel Santos, equipo ministerial.

Universo: colombianos, hombres y mujeres mayores de 18 años, habitantes de las ciudades principales (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga).

Metodología: encuestas telefónicas a través de CATI y encuestas cara a cara por interceptación con tablet.

Fecha de campo: miércoles 29, Jueves 30 de Noviembre y Viernes 1 de Diciembre de 2017.