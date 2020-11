“A la verdad no le tenemos ningún temor”: Duque a Mancuso

El mandatario le respondió al exjefe paramilitar, quien dijo que hay miedo de que conozca la responsabilidad del Estado y sus gobiernos en la conformación de las autodefensas. Previamente, el propio presidente expresó su rechazo a que los cabecillas que han sido extraditados se acojan a la JEP.

Luego de que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso criticó al presidente Iván Duque, alegando que “le teme a la verdad e impide su reconstrucción” –pues el primer mandatario se opone a que miembros de las autodefensas que han sido extraditados se sometan a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)–, este martes el jefe de Estado le contestó e instó a no “jugar por debajo de la mesa” para ser admitido por ese tribunal.

Desde Popayán, donde lideró un taller de reactivación para el Cauca, el mandatario alertó que varios jefes paramilitares tienen una deuda pendiente con la justicia colombiana por crímenes de lesa humanidad y deben regresar al país y pagar por esos delitos.

“A la verdad no le tenemos ningún temor. Pero que no traten de jugar por debajo de la mesa para tratar de vincularse a la JEP, para que gocen de ningún tipo de sanción carcelaria y del beneficio de no extradición”, declaró el jefe de Estado.

El mandatario, quien no bajó a Mancuso de “bandido” y “criminal de lesa humanidad”, alegó que los exjefes paramilitares han estado condenados por narcotráfico, pero “los crímenes execrables que cometieron tienen que venir a responderlos acá, en las cárceles colombianas”,

Duque insistió que “esos criminales de lesa humanidad” deben cumplir las penas que tienen pendientes con la Ley de Justicia y Paz y advirtió que si “están buscando que los abogados les sirvan a ellos de ‘petimetre’ de gestión para llegar después a la JEP y por esa vía eludir la justicia, que tengan claro que mientras yo sea el presidente eso no va a ocurrir, porque aquí seguiremos defendiendo la justicia”.

Previamente, en una conversación revelada por la emisora W Radio, Mancuso sostuvo que Duque “le teme a la verdad. Se rasga las vestiduras hipócritamente exigiendo verdad, pero impide la reconstrucción de la misma y por ello su intromisión indebida e ilegal en la autonomía e independencia de la justicia”.

Lo anterior, luego de que el pasado 12 de noviembre Duque criticó que antiguos paramilitares lleguen a la JEP, pese a que estos se desmovilizaron bajo la Ley de Justicia y Paz, una jurisdicción diferente a la JEP. “Quienes fueron extraditados no deben pretender llegar al territorio nacional a buscar, con artilugios, vincularse a nuevos esquemas de transicionalidad para que no tengan ni sanción carcelaria ni tampoco puedan ser extraditados nuevamente”, declaró en su momento el jefe de Estado.

En respuesta, Mancuso dijo: “Si queremos la paz, la reconciliación y la no repetición, es fundamental que Colombia conozca lo que ha ocurrido en más de 30 años de guerra. El Estado y sus gobiernos son responsables en el origen, consolidación y repetición del conflicto armado”.

El exjefe paramilitar aseguró que es “por miedo” que algunos no quieren que todos los actores del conflicto lleguen a la JEP, “para evitar que se reconstruya entre todos esta verdad, ya que revelaría inequívocamente esa responsabilidad del Estado y sus gobiernos. Y eso, justamente, es lo que no quiere el presidente Duque”.