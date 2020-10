A los 77 años falleció Horacio Serpa

El líder político santandereano estaba siendo aquejado por un cáncer. Su hijo, el senador liberal Horacio Serpa, confirmó la muerte. El mundo político reaccionó al deceso.

Dirigentes políticos lamentaron este sábado el fallecimiento del político Horacio Serpa, de 77 años, quien desde hace meses estaba siendo aquejado por un cáncer que lo obligaba a intensas sesiones de quimioterapia.

La noticia fue confirmada por su hijo, el senador liberal Horacio Serpa: “Con mi familia siempre lo llevaremos en nuestros corazones y recordaremos sus enseñanzas”, manifestó.

Con inmenso dolor les informo que mi padre Horacio Serpa Uribe ha fallecido el día de hoy.



Con mi familia siempre lo llevaremos en nuestros corazones y recordaremos sus enseñanzas. — Horacio José Serpa (@HoracioJSerpa) October 31, 2020

El líder político, nacido en enero de 1943 en Bucaramanga, fue candidato presidencial, se desempeñó como ministro, senador y gobernador de su tierra natal Santander. Fue además constituyente y cercano al expresidente Ernesto Samper.

Apenas en agosto pasado, en diálogo con El Espectador, Serpa admitía que, aunque estaba mejorando, el cáncer de páncreas le hizo metástasis en hígado y sumado a uno independiente en colon.

“Me operaron con éxito las dos primeras lesiones y estamos pendientes del colon. Hago quimioterapia y me encuentro bastante bien, ya hablo, leo, escribo, pienso, en fin, camino, estoy completo, gracias a Dios, la ciencia médica, la familia y la energía positiva de los amigos”, dijo.

Consultado por si le tenía miedo a la muerte, el propio Serpa manifestaba que, si bien la examinaba sin miedo, sí la veía con respeto, admitiendo que “llegará, como a todos”, pero diciendo que aún tenía cosas que hacer.

“Al principio no le tenía miedo, la miraba con cierto desdén y fue la época en la que me le medí a todo, sin pensar en riesgos. Después vino una época de discusiones con los amigos, sobre la creación, sobre creer o no, sobre Dios, sobre Jesús, María y la eternidad. Me crié en el catolicismo, con la familia. Hoy soy hombre de fe, creyente, digamos una especie de católico librepensador. Pienso en la muerte, la examino sin miedo, pero con respeto; sé que llegará, como a todos, pero tengo todavía cosas que hacer y digo, con Barba Jacob, ‘que el día esté lejano’”, señaló a este diario.

Desde Santander, que precisamente visitó hoy en compañía de Horacio Serpa hijo, el presidente Iván Duque lamentó el fallecimiento: “Hoy sin duda la patria ha perdido a uno de sus grandes caballeros de la política y le pedimos a la Divina Providencia que le tenga en su mejor rincón posible, porque Horacio Serpa Uribe fue un colombiano que en todas sus facetas mostró su amor por el país”.

Diferentes figuras políticas han lamentado el fallecimiento de Serpa, comenzando quien fue considerado uno de sus coequiperos, el expresidente Samper, quien lo catalogó “un hombre símbolo para Colombia de lealtad, de coherencia y de humanidad".

Me acabo de enterar,con profundo dolor, del fallecimiento de Horacio Serpa, un hombre símbolo para Colombia. Símbolo de lealtad, de coherencia y de humanidad. Se va un amigo, un luchador de muchas batallas. Un abrazo a Rosita ,su incomparable compañera de viaje y a sus hijos. — Ernesto Samper P. (@ernestosamperp) October 31, 2020

El Partido Liberal lamenta profundamente la muerte de Horacio Serpa Uribe. El expresidente Cesar Gaviria Trujillo y su familia junto a ediles,senadores,concejales, gobernadores,alcaldes,diputados representantes y el pueblo liberal lamentamos su partida. @PartidoLiberal pic.twitter.com/IkjDhHt8nj — Partido Liberal (@PartidoLiberal) October 31, 2020

Dios tendrá en su gloria a tan importante demócrata, liberal, amigo y defensor de la paz. Paz en su tumba. Toda la solidaridad y afecto querido Horacio José. — David Luna (@lunadavid) October 31, 2020

Fuerte abrazo! El país pierde un gran señor. — Martin Santos (@MartinSantosR) October 31, 2020

Un abrazo fuerte de aprecio y solidaridad para toda la familia — Alejandro Gaviria (@agaviriau) October 31, 2020

Con el fallecimiento del doctor Horacio Serpa Uribe concluye un ciclo al que nunca le intuí final. Me unió con él una amistad de mucho tiempo, coincidencias y agudas diferencias. Le expresé mi respeto y mi afecto, que reiteré en el período final que compartimos en el Senado. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 31, 2020

Horacio Serpa buscó sin desmayo la paz en Colombia. Descanso eterno — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) October 31, 2020