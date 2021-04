A pesar del malestar social y político, Duque no retirará la reforma tributaria

El presidente Iván Duque aseguró que “hablar de un retiro podría generar gran incertidumbre financiera” y por tanto efectos negativos para el país. Se mantuvo en que en el Congreso se darán los acuerdos necesarios y dijo que su gobierno está abierto a que se “modifique totalmente, si se quiere”, la reforma.

Este jueves, el presidente Iván Duque se mantuvo en que no retirará la reforma tributaria. A pesar del malestar social que los colombianos expresaron el 28 de abril en el paro nacional, y de la negativa por parte de los partidos políticos, incluso del distanciamiento del Centro Democrático con respecto a su proyecto tributario, el primer mandatario indicó que se mantiene el texto radicado hace unas semanas en el Congreso, y que sigue abierto a todas las modificaciones necesarias para sacarlo adelante.

Sus declaraciones las dio en los micrófonos de W Radio. En la emisora, el mandatario se empeñó en el componente social de la reforma tributaria y el intento de su Gobierno por avanzar en un “equilibrio económico” del recaudo a los contribuyentes. “Sé que muchas de estas medidas son difíciles de explicar y muchas veces son impopulares, pero estoy presentando algo dispuesto a concertar. La propuesta busca que más familias colombianas puedan tener acceso a Ingreso Solidario, que es una especie de renta básica de emergencia. Ya ha llegado a 3.4 millones de hogares y hemos pensado extenderla. Hemos protegido 3 millones y medio de empleos formales, donde el Estado subsidia por casi un año el 40 % o 50 % del salario mínimo. Hemos buscado universidad gratuita en estratos 1, 2, y 3, buscamos que se incentive la contratación de jóvenes en el primer empleo, para los que los primeros años su seguridad social la pagará el Estado. Esos son los fundamentos sociales”, recalcó.

En ese sentido, Duque reiteró que la recolección de fondos es necesaria para “garantizar la protección” a las personas más afectadas por la pandemia y para que Colombia pueda seguir financiándose. “Recibí un deficit fiscal y se vino la pandemia. Aumentamos ese deficit para sortear la peor crisis social, económica y de salud, y que en el mundo no hay claridad de cuándo va a terminar. Si no hubiera necesidad, yo no estaría presentado esto. No son beneficios para el gobierno mío, sino para los próximos gobiernos”, afirmó. Asimismo, agregó que entiende el contexto social y por ello se mantendrá en una actitud “dialogante y constructiva”. “Entiendo la coyuntura, pero queremos ser asertivos y por eso espero consenso con el Congreso para proteger a quienes más lo necesitan y la clase media”, puntualizó.

A pesar de la negativa de los partidos políticos, y su posición de no votar positivamente la reforma tributaria, el jefe de Estado consideró que sigue siendo el legislativo, en el marco de esa institución, el lugar donde se debe llevar acabo el acuerdo frente a qué debe eliminarse y qué debe mantenerse en el proyecto. En ese sentido, s refirió, nuevamente, al recaudo por medio del IVA, al impuesto de renta y a la gasolina: ”El proyecto incluye el impuesto al patrimonio para corregir muchos de los mantos de evasión que podrían existir en el pasado, aumenta la tarifa de dividendos porque busca tener un país con más equilibrios económicos. En Colombia, solo el 4 % de la población paga impuesto de renta. No se trata de golpear vulnerables, sino de ir generando gradualmente un horizonte de equidad. A los que usted llama ricos les estamos aplicando medidas puntuales”, señaló, siendo uno de los puntos que más le han criticado a la reforma tributaria.

De igual forma, repitió que se ha buscado que no se graven los alimentos básicos para los colombianos y que es a través del diálogo que se ha decidido que no se le aplique IVA a los productos esenciales. “Podemos dejar muchos aspectos por fuera como los impuestos a la gasolina y a los servicios públicos. Ahí hay un avance grande”, contó. En esa línea, recordó un poco del contexto sobre del carburante: “En nuestro gobierno bajamos la gasolina del 19 % al 5 %. Lo hicimos antes de que tuviéramos que enfrentar esta pandemia, y los combustibles han sido históricamente subsidiados al precio del consumidor final. En este tema, si hay alternativas, perfecto. Pero, tengamos en cuenta que vivimos en un mundo con efectos del cambio climático. Por eso hemos dado incentivos a los pequeños transportadores para que se muevan hacia vehículos más limpios. En ese punto estamos dispuestos a mantener las cosas tal como están. no es para golpear a la clase media”, redundó.

Y sobre la negativa de Germán Vargas Lleras y César Gaviria, y el distanciamiento de su mentor, el epxresidente Álvaro Uribe, aseveró que “siempre se ha mantenido el diálogo con Vargas y con Gaviria y otros sectores hemos tenido voluntad de avanzar”. No obstante, frente a la pregunta de si se sentaría con esos jefes políticos, insistió en que es en el Congreso donde el país necesita tener esa discusión. “El Congreso puede hacer proposiciones y todas las modificaciones. Han llegado propuestas de todos los partidos y no pretendo imponer la reforma que radicamos, que tenga líneas rojas, no queremos imponerle nada a nadie. Hay consenso en que se deben mantener los programas sociales por un tiempo y que no se debe poner en riesgo el grado de inversión. Hablar de un retiro (de la reforma) sería un mensaje que en estos momentos podría generar gran incertidumbre financiera que trae efectos negativos”, dijo.