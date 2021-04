Con 92 votos a favor y 33 en contra, la iniciativa fue aprobada en el segundo de ocho debates. La propuesta busca que el Congreso inicie sesiones el 16 de febrero, en vez del 16 de marzo, como está establecido actualmente.

Después de varias horas de intensa discusión, fue aprobado en segundo debate el proyecto que busca reducir el receso legislativo de los congresistas. La contienda se llevó a cabo en la plenaria de la Cámara y, después de que varias voces la criticaran como una “idea populista”, logró sobrevivir con 92 votos a favor y 33 en contra.

La iniciativa es de autoría de Gabriel Santos, representante a la Cámara por el Centro Democrático, y está respaldada, en su mayoría, por la bancada uribista. Propone que se modifique el artículo 138 de la Constitución, que dicta cuándo inician y terminan los períodos para sesionar. Actualmente, dicho apartado de la carta política dice que el Congreso se reunirá del 20 de julio al 16 de diciembre, y del 16 de marzo al 20 de junio. La propuesta dicta que ese segundo período inicie antes: en un principio se tuvo previsto que iniciara el 16 de enero, pero la Comisión Primera acordó que la fecha para comenzar el trabajo en el Capitolio sería el 16 de febrero. Y como es un proyecto de acto legislativo, necesita 8 debates para hacerse ley. Con esta victoria, pasa a tercer debate.

La discusión en segundo debate fue tensa. Varios representantes rechazaron el proyecto por considerar que manchaba su labor al tachar a los parlamentarios de vagos. En esa línea, Juan Carlos Wills, congresista del Partido Conservador, manifestó que le indignaba el proyecto y por eso daría su voto negativo. “No es posible que vayamos a clavarnos el cuchillo nosotros mismos, cuando sí trabajamos. Siento una molestia muy grande porque los medios van a terminar diciendo que los congresistas son todos unos vagos”, afirmó.

Otros, como Alfredo Deluque, de la U, y Jairo Cristancho, del Centro Democrático, argumentaron que la propuesta estaba basada en la realidad de los parlamentarios del centro del país y desconocía las dinámicas políticas de las regiones. “Hacer política en Bogotá es muy diferente a hacerlo por fuera, en las regiones. En el periodo de receso aprovechamos para cumplir con otras funciones entorno a la comunidad. Yo con gusto llevaría al Doctor Santos a la Guajira”, comentó Deluque. A su vez, Cristancho expresó que votaría no la iniciativa porque “la única oportunidad en la que podemos ir nuestras regiones (la Orinoquía) es en verano. En esa época podemos acompañar a nuestros alcaldes, gestionar ante nuestros gobernadores. Votaré no”, aseguró.

No obstante, hubo otros legisladores que respaldaron el proyecto. Ese fue el caso de María José Pizarro, que insistió en la incapacidad del legislativo para autoregularse. “Exigir que los congresistas tengamos más tiempo para la deliberación no es un despropósito. Eso nos lo ha enseñado la pandemia porque hemos sesionado en períodos más largos de lo que lo hacíamos antes. Y durante dos meses estuvimos cerrados, sin hacer control político en estados de excepción”, declaró. Otras figuras de la oposición como Fabián Díaz, Ángela María Robledo y David Racero, se expresaron bajo ese argumento.

Por su parte, César Lorduy, de Cambio Radical, expuso que el debate no estaba en si los congresistas trabajaban o no, si eran vagos o no, sino en que necesitan más días para hacer su trabajo. “Más tiempo que nos permita dedicarnos con mayor disciplina a los estudios de los proyectos. Digámosle al país que sí queremos un poco más de tiempo para el Congreso, entre lo que propone (Juan Carlos) Losada o (Gabriel) Santos. Tenemos la oportunidad de celebrar los 30 años de la Constitución cambiando uno de los artículos que tanta polémica generó en ese momento”, resaltó.

En una parte del debate, el uribista Gabriel Jaime Vallejo, propuso que se hiciera una salvedad a la iniciativa: que en los años electorales, las sesiones ordinarias del Congreso iniciaran el 16 de marzo, y el resto de años no electorales se mantuviera el comienzo de estas a partir de la fecha establecida en el proyecto. Su proposición no fue acogida por la sala: 103 personas votaron en contra y 32 votaron a favor. Según Santos, el parágrafo de Vallejo iba afectaba la esencia del documento. “Uno de los temas del proyecto trata de la renovación del Congreso. No es justo que nosotros tengamos no solo el sueldo garantizado, carros y equipo de trabajo, durante la campaña, sin estar ocupándonos de las labores legislativas. En ese tiempo tenemos que trabajar y luego hacer campaña”, expuso.

Finalmente se votó el articulado de la iniciativa y logró pasar a tercer debate, a pesar de la negativa de algunos representantes. “Un día antes de que el malestar ciudadano en contra de la clase política se manifieste, el Congreso da una pequeña demostración de buena fe de que está dispuesto a cambiar, a reformarse, a renovarse. En apenas el segundo de ocho debates logramos aprobar nuestra propuesta. Hoy en día no tiene sentido que tengamos sueldo en unos meses en los que no cumplimos todas nuestras funciones, que no debatimos leyes, tramitamos mociones de censura y tampoco hacemos controles políticos”, agregó. Es apenas un paso, dijo, pero repitió en que seguirán insistiendo para que el proyecto surta su trámite en el Senado y vuelva a debatirse en Cámara el semestre próximo.