Abrir la frontera con Venezuela “nos puede colapsar el sistema de salud”: Duque

En su visita a Cúcuta, en el marco de Compromiso por Colombia, Iván Duque manifestó preocupación por la tasa del 93% de ocupación UCI en la ciudad, motivo por el cual la movilización por los pasos fronterizos seguirá prohibida.

Aunque hay un decreto del Ministerio del Interior que prorroga los cierres en los pasos fronterizos terrestres y fluviales del país, este sábado, el presidente Iván Duque reiteró esta decisión, enfocándose en los pasos fronterizos con Venezuela.

En su visita a Cúcuta en el marco de Compromiso por Colombia, el nuevo formato de los talleres Construyendo País, el primer mandatario mostró preocupación por el 93% de la ocupación UCI en la capital de Norte de Santander, motivo suficiente para no permitir el flujo de personas entre un país y otro. Esta cifra, dijo, es por otras patologías.

“Al otro lado (Venezuela) no hay interlocución institucional por una sencilla razón: allá no hay instituciones confiables. Lo que hay es una dictadura que ha destruido todo y la situación del sistema de salud es un albur, nadie sabe la gravedad de lo que está pasando”, se refirió sobre el país vecino y el manejo que se le ha dado a la pandemia.

Para él, abrir la frontera, teniendo de base la historia entre ambos países, genera gran preocupación por un posible repunte de casos de coronavirus y le causa esta pregunta: “¿Y qué hacemos en pocos días con el sistema de salud colapsado de Cúcuta y el departamento?”.

“Debemos entender que estamos en pandemia”, insistió en sus razones para mantener las fronteras cerradas. Esta clausura, para él, ha sido determinante para el buen manejo de los contagios en el departamento y la capital.

“Tomar cualquier decisión de apertura, solamente con el criterio económico, y no valorar estos fenómenos, nos puede llevar a una situación que hoy no tenemos dimensionada. Esto no es terquedad ni tozudez”, concluyó.