Acabar con los mitos para alcanzar la igualdad, una apuesta por los derechos de las mujeres

-Redacción Política

Solo en un mes, en enero de este año, una mujer fue asesinada cada 18 horas. Y cada 24 minutos, una fue víctima de violencia sexual. Las grandes brechas que aún persisten en la garantía de los derechos de las mujeres en Colombia y los altos índices de violencia en su contra no solo se traducen en cifras alarmantes, sino también en una cultura tolerante a la inequidad de género.

Justamente, esto es lo que quiere desafiar la campaña Menos mitos, más igualdad, cuyo lanzamiento se llevó a cabo el viernes. La alianza multisector conformada por entidades de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, agencias de las Naciones Unidas y miembros de la comunidad internacional busca acabar, de raíz, con los paradigmas que alimentan actitudes desiguales entre hombres y mujeres.

Lea sobre el tema: Menos mitos más igualdad

“Prefiero verte muerta que con otro”, “si no eres mía, no eres de nadie”, “los hombres de verdad no lloran”, “calladita te ves más bonita” y “los niños juegan a ser héroes y las niñas a la cocinita” son algunas de las frases que, según Claudia Mejía, directora de SISMA Mujer y cabeza de la alianza, están profundamente arraigadas en la cultura colombiana y permiten la continuidad y la transigencia de la violencia hacia niñas, mujeres y lideresas sociales, bajo el imaginario que dicta que “ellas son menos”.

“Está claro que el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional han trabajado alrededor de construir una sociedad más igualitaria, pero las palabras claves de esta alianza son ‘hacerlo de manera articulada’. Queremos contribuir a fortalecer las bases de esta construcción materializando una ecuación conocida en el mundo que dice que, a más igualdad, menos violencia. Y es en los mitos, esos que nos infunden desde pequeñas, en los que se van cociendo esos imaginarios y esas creencias que dan lugar a la desigualdad y al machismo”, explica Mejía.

La ciudadanía se ha adherido a la campaña visibilizando a través de redes sociales aquellos mitos con los numerales #DeNiñaMeDijeron, #DeNiñoMeDijeron y #MenosMitosMásIgualdad.

La alianza, que surgió en el marco de los hechos posteriores de la violencia sexual, tortura y asesinato de la niña de siete años, Yuliana Samboni, cuenta con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, entidad que se comprometió a llevarla a sus 38 regionales para reproducir el mensaje alrededor de todo el territorio nacional, tarea compartida por la agencia ONU Mujer. Andrea Tague, oficial de la misma, asegura que “esta lucha contra la violencia nace a partir de identificar que no reconocimiento de las mujeres como sujetas y de la idea de que las niñas y las mujeres son actores secundarios en sus cuerpos y en sus vidas, a pesar de que tenemos un marco jurídico y legal que las protege”.

Le puede interesar: Más de 1.000 organizaciones sociales le envían a Duque un mandato por la paz

Para Tague, acabar con las múltiples violencias de género no se logra solo garantizando el acceso a la justicia y a los derechos, sino “cambiando nuestras creencias con las que muchas veces las justificamos y validamos socialmente”.

En lo mismo coincide Mejía, quien señala que, además de este, otro reto importante para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres tiene que ver con la participación de estas en las instancias de toma de decisiones y con la representación de las mujeres de la población afectada por el conflicto armado en el país.

Por ello, argumentan los miembros de la alianza, es fundamental el papel que jugará Marta Lucía Ramírez como la primera mujer vicepresidenta en la historia del país. Según le contó Mejía a El Espectador, varias organizaciones de mujeres han tenido la posibilidad de reunirse con la vicepresidenta electa para advertir la serie de compromisos que tiene el Estado en materia de derechos de las mujeres con las comunidad internacional, “compromisos que no se pueden retroceder de manera arbitraria por quienes asuman la jefatura de Colombia”.

Lea también: Colombia tiene vicepresidenta: ¿un paso hacia la equidad de género?

Ahora bien, comenta Mejía, “en estas reuniones ha sido interesante conocer de parte de Ramírez su compromiso con los derechos de las mujeres en lo concerniente a, por ejemplo, las tres causales de interrupción del embarazo, los avances logrados frente comunidad LGBTI y el impulso del Ministerio de la Mujer”. Sin embargo confiesa, las organizaciones de mujeres insisten en la importancia de proteger las promesas incorporadas en el Acuerdo de Paz. “Las mujeres fueron las principales víctimas de la guerra, como sugieren numerosos estudios y sentencias judiciales, y por ello el Acuerdo es tan vigoroso con el enfoque de género. Si se vulneran los compromisos pactados en él, se van a afectar también los avances claramente protegen los derechos de las mujeres”, advierte Mejía.