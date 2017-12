Actor Omar Murillo quiere llegar al Congreso de la República

Redacción Politíca

Con el aval de la Alianza Social Independiente, el actor intentará llegar al Congreso de la República. “La política no es para entenderla, es para comprenderla”, dice.

El de Omar Murillo no es el primero, ni será el último caso de un actor que toca la puerta al mundo de la política. Este lunes se conoció que Bola 8, nombre del personaje que más reconocimiento le ha dado en el mundo de lo actuación, será candidato al Cámara de Representantes por el departamento del Valle del Cauca.

“Sueño con ser el congresista más votado en la historia de Colombia. Es el colmo que, en un país con 45 millones de habitantes, un político sea elegido con solo 100 mil votos. Hay que motivar a la gente para que vote y, eso solo se logra con buenas ideas”.

Aunque reconoce no tener experiencia en política, el caleño de 36 años de edad, dice que eso es lo de menos porque “la política no es para entenderla, es para comprenderla; es para comprender que por medio de esta se pueden hacer muchas cosas para mejorar la vida de las personas”. Lea también: De humoristas, actores, reinas y deportistas en la política

Sus propuestas están enfocaadas en el arte y la cultura. “Es una forma de salvar vidas”.

Si es elegido, y si finalmente se salva el proyecto de las circunscripciones especiales de paz, Murillo compartirá escenario con 16 víctimas del conflicto. Curules, que, según la bancada del Centro Democrático, serán para miembros de la Farc.

“Llegó el momento de dejar las diferencias atrás. Si se firmó un proceso de paz hay que cumplirlo y entre todos, incluyendo a los miembros de la Farc, podemos trabajar para tener un mejor país”.

La historia ha demostrado que el reconocimiento que se logra por la penetración de la televisión en los hogares colombianos, no siempre se traduce en votos. Los casos de personajes del mundo de la farándula que han resultado quemados, se cuentan a manos llenas.

En 2010, por ejemplo, los actores Aura Cristina Geithner y Gregorio Pernía; la exreina Vannessa Alexandra Mendoza; el humorista de Sábados Felices, Ricardo Lozano; el músico Julio Ernesto Estrada (Fruko), y los exfutbolistas Bonner Mosquera y Harold Lozano, hicieron parte del pabellón de famosos quemados.

Murillo dice no temerle a esa posibilidad. “Si eso pasa, no diría que me quemé porque sé que hice lo mejor que puede para llegar a ser elegido. Sé que mis intenciones fueron buenas y que trabajé para buscar que el arte fuera protagonista”.