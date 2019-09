Advierten inconsistencias en estudios y hojas de vida de congresistas

Una vez más los estudios consagrados en las hojas de vida de funcionarios que ejercer cargos públicos son motivo de controversia. Esta vez el debate aterrizó al Congreso de la República donde, según deja en evidencia una investigación de la emisora Caracol Radio, al menos 40 de sus integrantes presentan presuntas inconsistencias en los estudios consignados en sus hojas de vida.

En una primera entrega periodística, la emisora da cuenta de cuatro representantes a la Cámara con aparentes líos en la información consignada y publicada en el Congreso. Sin embargo, Caracol Radio denunció que la página de Senado donde figuran las hojas de vida fueron deshabilitadas, dejando entrever que se estaría obstruyendo la información de consulta de los perfiles.

Carlos Alberto Cuenca Chaux

El representante a la Cámara por Guainía Carlos Alberto Cuenca, de Cambio Radical y que en las elecciones pasadas logró 2.626 votos, figura en diferentes portales y medios –del calibre de Congreso Visible, Cambio Radical y La Silla Vacía– con maestría en Comunicación Política de la Universidad Externado.

Consultada por la emisora, la institución educativa dijo que el parlamentario solo es especialista en Marketing Político, mientras que a su turno la Universidad Cooperativa señaló que cuenta con un pregrado en mercadeo de 2016, título logrado en paralelo mientras era representante.

En respuesta, Cuenca Chaux corroboró que es profesional en mercadeo, especialista en Marketing Político y que, si bien hizo la maestría en Comunicación Política, actualmente está terminando el trabajo de grado. “No me he graduado”, aseguró. “Hice la maestría, pero estoy terminando el trabajo de grado, aún no la tengo (…) Aspiro este mes sustentar la tesis”, agregó.

Óscar Leonardo Villamizar Meneses

El hoy vicepresidente de la Cámara de Representantes Oscar Leonardo Villamizar, del Centro Democrático por Santander y quien obtuvo 37.068 votos, aparece en Congreso Visible y en medios de comunicación con una maestría en Derecho Urbano y Desarrollo Territorial.

Consultado por la emisora, dijo ser abogado, especializado en derecho de los negocios y, actualmente, concluyendo su trabajo de grado en la maestría de derecho urbano, territorial y sostenible. “Creo que me toca pagar un semestre más porque no he hecho el trabajo de grado desde hace rato (…) hay varios portales con los que no he tenido ningún tipo de comunicación”, declaró.

Ante Función Pública, en su hoja de vida el parlamentario menciona la maestría. Eso sí, no específica los semestres cursados, aunque admitió en la debida casilla que ‘no (era) graduado’.

John Jairo Cárdenas Morán

En el listado de Caracol Radio aparece además el representante del Partido de La U John Jairo Cárdenas Morán, de la circunscripción de Cauca y que recogió 18.557 votos. Si bien en algunas páginas y portales aparece como sociólogo, el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara escribió –aseguró la emisora– en la hoja de vida de la Función Pública como autodidacta.

“Soy sociólogo de la Universidad del Valle y Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Mi carrera universitaria fue accidentada: empecé, me retiré, volví… Tuve problemas que me obligaron a salir de Colombia. En la hoja de vida puse autodidacta porque a veces me molesta este tipo de cosas y le digo a la gente ‘ponga que yo soy autodidacta, que hice segundo de primaria’”, precisó.

Gabriel Santos García

El representante a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático, Gabriel Santos García –hijo de Francisco Santos, actual Embajador de Colombia ante Estados Unidos– figura en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) como abogado, como lo deja a entender también su página web y Congreso Visible.

No obstante, admitió que solo estudió un año en la Universidad de Virginia y cursó estudios en la Universidad de los Andes. “Estudié derecho hasta noveno. No he terminado. Trabajé en firmas de abogados en las que le dan a uno el título de asistente, pero no, ni de riesgo me arriesgaría a decir eso. Es una mala interpretación”, declaró el parlamentario.

El representante aseguró que solo es bachiller y dijo estar dispuesto a corregir la información en caso de que se preste a malas interpretaciones.