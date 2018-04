Agarrón en el uribismo: el "favor" que el Patriota dice que le hizo a José Obdulio Gaviria

Dos días pasaron para que la columna del periodista Daniel Coronell tuviera efectos políticos. En ella, el columnista de la revista Semana revela la última declaración que dio a la justicia el exparamilitar Carlos Enrique Areiza, quien fue asesinado el pasado 16 de abril en Bello (Antioquía), y declaró en su momento que temía por su vida y que la amenazas se habían incrementado desde el momento en que rindió testimonio contra el exgobernador Luis Alfredo Ramos.

“Desesperado por las amenazas decidió –nadie le preguntó por qué– llamar a un conocido personaje al que terminó dejándole una razón: “La intención mía de hablar con José Obdulio y decirle ‘Hermano, paren todo esta amenazadera si es que tienen que ver ustedes o tienen que ver otras personas’. Nunca pude hablar con el señor José Obdulio Gaviria y encargaron a una persona que me fue a visitar que era el abogado Jaime Restrepo Restrepo”, escribió Coronell en su columna dominical.

La denuncia, que establecía que Restrepo le había hecho firmar unas cartas en blanco en las que después incluyeron una retractación, habrían sido la causa de las amenazas, y podrían explicar el asesinato al testigo clave. Sin embrago, en horas de la madrugada, el expresidente Álvaro Uribe le salió al paso a la publicación con un extraño escrito en el que señalaba que quien se beneficiaba de la muerte de Araiza era el senador Iván Cepeda. Uribe lo públicó en su cuenta de Twitter y posteriormente precisó que la información la había tomado de un ciudadano.

Lo ejecutaron los enemigos que cosechó a lo largo de su carrera delictiva; lo esperaron, fríos y pacientes, hasta que con… https://t.co/rEwG3vEYJ2 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 24 de abril de 2018

“Carlos Areiza era un bandido. Murió en su ley. Areiza es un buen muerto. Si no, que lo diga Cepeda. Lo ejecutaron los enemigos que cosechó a lo largo de su carrera delictiva; lo esperaron, fríos y pacientes, hasta que concluyera su detención intramuros. O sicarios en cumplimiento de espeluznante encargo. Si los primeros, explicable. Si los otros, quién les encomendó la siniestra tarea? Deliberadamente lo ignora Daniel Coronell en su último artículo, cargado, como siempre, de pérfidas sugerencias”, escribió el senador Uribe.

Con el fin de esclarecer las revelaciones de Coronell, la W Radio se comunicó con Jaime Restrepo Restrepo, más conocido como El Patriota, y un ferviente twittero que se proclama uribista. Restrepo es abogado, fue candidato de Opción Ciudadana a la Cámara de Representantes, y se ha dado a conocer por sus rabiosos trinos contra el proceso de paz y el presidente Juan Manuel Santos.

Tras señalar que sí se había reunido con Areiza, Restrepo sostuvo en la W Radio, que lo había hecho como abogado ad honorem, pero principalmente como un favor al hoy senador José Obdulio Gaviria. “Fernando Alameda y José Obdulio Gaviria, porque también lo hable con José Obdulio, me piden el favor de dirigirme a la cárcel de Itagüí para hablar con el plurimencionado señor”, explicó el abogado.

Acto seguido El Patriota explicó: “Cuando fui a la cárcel fue haciéndole un favor a José Obdulio Gaviria. Favor en el que no facturé ni un solo peso. El que debería estar investigado es el congresista Iván Cepeda”, y agregó que había asistido a la cárcel “por pendejo”. “Realmente lo único que hice fue un favor. Para esa época yo fungía como miembro de la junta directiva del Centro de Pensamiento Primero Colombia, y tenía una cercanía con José Obdulio Gaviria. A mí me pidieron ese favor y lo hice”, concluyó.

La declaración de Restrepo produjo la respuesta del senador Gaviria, quien muy ofuscado por las preguntas que le hicieron los periodistas de la W expresó que nunca conoció a Areiza y jamás habló con él. Dijo que el exparamilitar había llamado a la fundación del uribista preguntando por él y que al no encontrarlo la llamada la atendió Fernando Alameda. Y expresó el senador uribista: “A mí no me metan en enredos. No conozco nada de lo que haya pasado entre el doctor Restrepo y el criminal Areiza, entre otras porque eso se desarrolló hacia la defensa del doctor Luis Alfredo Ramos. (…) El señor Areiza es el que llama, pregunta por mí y no me encuentra. El señor Fernando Alameda le da instrucciones a Restrepo para que atienda esa reunión. No tengo nada que ver con el malevaje con que se reúne el señor Cepeda”.

Terminada la entrevista con el senador Gaviria, Restrepo dejó ver las fisuras en quienes antes fueron compañeros de militancia. En un trino El Patriota escribió: “¡Repito! En ningún momento en las entrevistas con Areiza hubo ilicitud ni JOSÉ OBDULIO insinuó o pidió actividades ilícitas. Pero que me solicitó entrevistarme con Areiza y tuvo conocimiento de todo lo que hablé con el falso testigo y de las cartas, claro que sí!”. En su segundo mensaje Restrepo señaló: “Qué falta de pantalones y de güevas mandar a un abogado para escuchar a un interno en una cárcel, para después salir a decir: "todo fue a mis espaldas". Santos/Samper "style"”.

Finalmente Restrepo copió un mensaje a la Fiscalía General de la Nación, el expresidente Álvaro Uribe y la Unidad Nacional de Protección: “Con la lavada de manos de @JOSEOBDULIO en la @WRadioColombia donde dice que "nada sabía" del caso Areiza entonces ¿quién será el próximo asesinado? ¿Yo?” Un mensaje que a todas luces desnuda una pelea entre dos uribistas troperos enfrentados por el testimonio de un testigo asesinado.

Nota del editor: el tetxo fue modificado para precisar que el expresidente Älvaro Uribe asegura que su trino fue escrito con información que recibió de la comunidad.