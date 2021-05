“Al gobierno Duque le hace falta carácter”: Luis Pérez

El exgobernador de Antioquia, con aspiraciones de candidatura presidencial a 2022, pide mano dura contra los vándalos y asegura que se requiere un revolcón en el gabinete, al que no ve conectado con la realidad del país.

El exgobernador de Antioquia Luis Pérez pide mano dura contra los vándalos que bloquean las vías en el país en el marco de las protestas por el paro nacional, algo que, en su concepto, le ha faltado al gobierno del presidente Iván Duque. En diálogo con El Espectador, cuestionó el liderazgo del gabinete, el cual ve desconectado de la realidad del país. Pérez es actualmente precandidato presidencial, dentro de un movimiento de raíces regionales, en el que confluyen varios exgobernadores y exalcaldes del país, como Alex Char, Enrique Peñalosa y Dilian Francisca Toro.

¿Qué lectura hace del estallido social que vive hoy el país? ¿Cómo superar esta situación?

La patria está en una situación crítica. Todos los colombianos estamos pensando que hay muchos motivos para la protesta, pero lo que no debe haber es motivos para la violencia. Hay un alto desempleo, una inconformidad con algunas políticas del Gobierno, no solo de este sino desde los anteriores. El hambre en los barrios populares, no solo de Medellín, Bogotá, Cali o de la Costa Atlántica. He hablado con muchos presidentes de juntas de acción comunal en todo el país y ellos me han manifestado del hambre en sus barrios. Si el hambre se expresara con banderas rojas, tendríamos todos los barrios de las principales ciudades del país llenas de ellas. Y lo peor es que todo se agravado con la pandemia.

Hay otro asunto que es preocupante y se trata del descrédito que le han hecho a la Policía, que debe ser el símbolo de la rectitud, la transparencia, el equilibrio y el bien común. Pero también son muy preocupantes las malas acciones que han realizado algunos de sus integrantes. No entiendo por qué, de un momento a otro, a un gobierno democrático lo están haciendo aparecer ante el mundo como un gobierno dictatorial. Creo que están fallando las relaciones internacionales, están fallando las comunicaciones en las redes sociales. Y creo que después de todo esto, la respuesta del Gobierno no es enérgica. En este tipo de situaciones se necesita mucho más carácter. Las vías y las autopistas por donde transitamos los colombianos y por donde se transportan los alimentos de millones de compatriotas, donde se mueve la economía de un país, no pueden estar cerradas durante más de 15 o 20 días y que el Gobierno no haya podido hacer nada.

¿Pareciera que no hay gobierno, entonces?

Debe haber un gobierno con más carácter, porque la movilidad es un derecho fundamental y la ley da todas las herramientas, pues señala que todo aquel que este obstaculizando las vías, puede ser sometido a un proceso penal. No entiendo por qué no se han aplicado ese tipo de sanciones. Lo anuncio el fiscal general y se deben utilizar todas las normas penales para desbloquear las vías. Hay miles de campesinos que quieren sacar sus productos, la leche, el ganado, el comercio. Tenemos es que actuar. ¿Cómo se puede permitir que escasee la gasolina, que se tengan que hacer filas por seis o más horas para que le vendan $40.000 para un carro y $10.000 para las motos? Eso no lo podemos permitir, eso no ocurre sino en los peores países del mundo. Creo que hay que correr mucho más en la solución de este problema, con más autoridad y más carácter.

Pero, sin duda, no se pueden desconocer el sentir del pueblo, la desigualdad, la falta de oportunidades para los jóvenes, y parece que el Gobierno no quisiera entenderlo…

Las protestas pacíficas las tenemos que defender. Muestran una fortaleza y hay argumentos para ellas, pero le reitero: lo que no se puede aceptar es que les cierren las autopistas, las vías en los departamentos, que no dejen circular los alimentos y hasta las ambulancias. Hasta en las guerras dejan circular comida y ambulancias. No puede ser que una señora dé a luz en plena carretera, que los carros mortuorios estén dos y tres días con cadáveres, eso es surrealismo, eso no es normal. Aquí se tienen que tomar decisiones, legales y civilistas, pero aplicando toda la ley. No se puede dejar que todo el mundo haga lo que le dé la gana, entraríamos en un caos, en una anarquía o, lo que es peor, se podría estar dando que los civiles se armen y actúen por mano propia, lo que acabaría con el Estado de Derecho.

Algo que ya se vio en Cali…

La gente no encuentra alimentos, no encuentra lo básico, no tiene como llevar los alimentos a la casa o no puede llevar a un enfermo al hospital. O está viendo como su empresa se está quebrando o como los vándalos le acabaron con su negocio de toda la vida. Aquellos que tiene un camión y se los quemaron o los que tienen cientos de animales de toda índole en las carreteras y nos los dejan transitar. En el Cauca, más de 60 millones de pollos les toco tirarlos a la calle. La situación es muy delicada y si usted está gobernando, tiene que ser más competitivo que los vándalos. ¿Dónde están las agencias de seguridad del Estado, las de inteligencia, la Sijin, la Dijin? ¿Dónde están las agencias de inteligencia del Ejército? Lo que estaos viendo son ejércitos prácticamente, a quienes les podrían estar pagando un sueldo para hacer lo que están haciendo. La situación es muy delicada, son ya tres semanas y pareciera que alguien lo estuviera subsidiando. Preocupa que estemos ante un Estado fallido.

Ese es un señalamiento muy grave…

Creo que tenemos es una suma de fuerzas. Ahí están las disidencias de las Farc, el Eln y estoy convencido que sectores asociados con Venezuela deben estar participando, porque hay que reconocer que el presidente Duque ha sido muy duro con Maduro. Por eso ellos podrían estar tomando venganza. Hay que pensar que Venezuela tiene muchos socios, como Rusia o China, hoy la pelea no es de un solo país, es de grupos, y ya Venezuela no está en el grupo donde esta Colombia, está en otro grupo.

¿Se le salió de las manos el país al presidente Duque?

Sin ofender y sin molestar, solo con el ánimo de ayudar y unir a Colombia, no creo que este paro se pueda resolver simplemente conversando y se necesita un viraje, ir enderezando el camino, para ser un gobierno que tenga más amigos para solucionar los problemas del país, y no conservar un gabinete donde solo hay amigos del presidente. Si Duque persiste en su actual equipo de ministros, se van a perpetuar los problemas del país y lo que estamos viendo hoy podría ser por meses. Además, creo que en este paro se ha perdido más dinero que en la pandemia, y eso sin contar las vidas humanas y los empresarios, aquellos que no se quebraron por el Covid, pero ahora sí por el paro.

¿O sea, se necesita un revolcón ministerial?

Creo que el gobierno del presidente Duque tiene unos ministros que no representan a Colombia, porque él le ha dado más prioridad a la amistad que a Colombia. No hay una verdadera representatividad del país en ese gabinete. Estos ministros no representan a nadie, son del séquito de lame suelas. Uno debe colocar a gente que, así no este con uno, represente a Colombia, a algún departamento, a un sector importante, a una ciudad, a una colectividad. Gente que tenga peso y que conozca el país, y de esos tenemos a muchos. Eso además ayuda mucho a la gobernabilidad. Duque debería pensar mucho en eso y se lo digo con afecto: los actuales ministros no calan, no están conectados con la realidad, no los veo jugando un partido a favor del mismo presidente y menos del país.