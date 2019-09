Alcalde de Palmira, ¿condicionando contratos a propaganda?

En los grupos de Whatsapp en los que interactúan funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Palmira (Valle del Cauca) circula un audio del alcalde Jairo Ortega Samboní en el que hace un reclamo bastante serio. “Tristemente, en la reunión que tuvimos con comunicaciones, la gente no replica la información o las actividades que estamos haciendo. Hicimos un ejemplo con una nota y solamente 100 personas (replicaron), y tenemos un potencial de 3.000 personas en la administración (…) hablándose de entidades descentralizadas, administración central, los de carrera, los provisionales y los contratistas. Eso da tristeza”, dice el burgomaestre en el audio.

Sin embargo, la decepción que hace evidente el mandatario local no sería lo más grave, sino que, para algunos, lo dicho por Ortega Samboní es una amenaza a los funcionarios. El alcalde señala que comentará esa situación en el proceso de empalme que se realice con quien gane las elecciones el próximo 27 de octubre. “El informe que daré es falta de compromiso, empezando por algunos secretarios de algunos de los del gabinete. Eso diré en el empalme”, expresa.

Seguidamente, en el audio de 2:18 minutos, Ortega Samboní les envía un mensaje a los contratistas del municipio. “[Hay] falta de compromiso de contratistas”, comenta, y anuncia que le dará la orden a Diana Patiño, quien figura como directora de Contratación de la Administración de Palmira, para que en los próximos contratos se haga expreso el compromiso del contratista de difundir las actividades.

“Exigencia, doctora Diana Patiño: en los próximos contratos poner ese compromiso de difundir, que se le advierta por parte del secretario que si no quiere, entonces, no se le firma el contrato. Y que la obligación de cada secretario será, en adelante, estar en las reuniones de comunicaciones (…) Venimos luchando unos cuantos no más, y los otros, de locha. Parece que no quisieran estar en la Administración. Que lo digan, para poder dar ese informe al próximo mandatario o mandataria”, culmina el alcalde.

Escuche el audio completo

El mensaje ha generado incomodidad y temor entre los funcionarios y contratistas del municipio de Palmira, a quienes ya se les puede ver interactuando a las publicaciones que la Alcaldía ha hecho en sus redes sociales, especialmente en su cuenta de Facebook.

El audio, confirmaron fuentes, fue enviado por Ortega Samboní el pasado lunes a un chat en el que están incluidos los funcionarios de su gabinete y desde su administración se señala que no se trata de ningún condicionamiento ni constreñimiento a los contratistas, pues los convenios de este año ya están firmados y no se puede hacer ningún tipo de contratación durante la vigencia de la Ley de Garantías.

Ante esa acusación, Ortega Sambóni contestó con contundencia: “Es cierto. Uno puede, en la contratación en los estudios previos, después de asignar unas tareas para cumplir metas del Plan de Desarrollo, poner que unas de sus actividades (de los contratistas) es informar lo que están haciendo. Porque no replican ni informan a la comunidad, se quedan callados y la comunidad no se entera de lo que estamos haciendo”.

De igual manera, asegura que incluir esos puntos dentro del contrato “no es una exigencia ilegal”. “Estamos haciendo muchas actividades. Entregando obras, unidades productivas, sacando adelante proyectos del Plan de Desarrollo y no lo dicen, se quedan callados. Es una función que se les pone en sus actividades a desarrollar”, concluye Ortega Samboní.

Un funcionario de la administración municipal contó que uno de los mayores intereses del alcalde tiene que ver con su nominación, por parte de Colombia Líder, al premio Mejores Alcaldes y Gobernadores 2016-2019. Ello explicaría que uno de los compromisos es la difusión para la comunidad de las obras que se hayan realizado durante la administración.

En Palmira hay seis candidatos que aspiran llegar al poder, uno de ellos es Luis Alfonso Chávez Rivera, del Partido de la U, quien es la ficha de la actual administración en la contienda y el que se perfila como el próximo alcalde. Por otros sectores están Óscar Escobar y Giovanny Moncayo, quienes se inscribieron por movimiento independientes y son quienes pueden hacerle contrapeso a Chávez. No obstante, algunos conocedores de la política en ese municipio del Valle del Cauca aseguran que un “despertar” del voto de opinión sería una de las formas de que alguno de esos dos candidatos sean opción de poder.

En ese sentido, las candidaturas que pueden ser el contrapeso a Chávez han basado sus campañas en lograr canalizar la inconformidad de los palmiranos con las anteriores administraciones y la de Ortega Samboní, y mover el voto de opinión.