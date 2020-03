Alcalde de Popayán no reportó viaje al exterior: Casa Militar de la Presidencia

Tras conocerse que el alcalde de Popayán (Cauca), Juan Carlos López, dio positivo por el nuevo coronavirus, y que previamente participó del encuentro de gobernadores y alcaldes con el presidente Iván Duque, realizado el pasado sábado 14 de marzo en Casa de Nariño, este viernes la Casa Militar de la Presidencia de la República declaró que el mandatario local negó haber visitado algún país en los últimos 14 días, así como padecer fiebre o tos, y haber estado en contacto con personas con síntomas cuando fue consultado al entrar a Palacio.

“De acuerdo con los registros, al momento de su ingreso el alcalde de Popayán respondió de manera negativa a las siguientes preguntas: síntomas, fiebre o tos (No); países visitados en los últimos 14 días (No), y contacto con personas con síntomas (No)”, señaló la entidad. Previamente, en diálogo con Caracol Radio, López argumentó que, por invitación de Naciones Unidas, estuvo en Marruecos, saliendo del país el 29 de febrero y retornando el 1 de marzo “en horas de la noche”.

“En la semana me he sentido bastante bien, tuve una leve tos entre domingo y lunes. Pero la verdad he estado bastante asintomático (…) En febrero tuve una invitación de Naciones Unidas a un foro de ciudades seguras para mujeres en Marruecos. Llegué a Cali en un vuelo de tránsito desde marruecos (…) Nadie me dijo que tenía que estar en cuarentena”, explicó el mandatario regional.

En un comunicado, la Casa Militar de la Presidencia argumentó que, con el fin de prevenir el contagio del COVID-19, se activó un control para el ingreso a la Casa de Nariño, que incluye registro con nombres y apellidos; toma de temperatura; cuestionario sobre posibles síntomas; información sobre países visitados; contacto con personas con síntomas o contagiadas.

“Este protocolo fue seguido estrictamente durante el ingreso de todas las personas que participaron en el encuentro con Gobernadores y Alcaldes de Ciudades Capitales, realizado el pasado sábado 14 de marzo. A esta reunión acudió el alcalde de la ciudad de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, de quien se tiene el registro de su ingreso con su firma”, agregó el organismo.

Ante el caso de contagio de López, el presidente Iván Duque se sometió este viernes a una nueva prueba del COVID-19, teniendo en cuenta además que el pasado 11 de marzo estuvo con el alcalde en la apertura de la semana cultural "Vive Popayán en Bogotá". La Fiscalía informó que se encuentra haciendo "las verificaciones de rigor para establecer si violó las medidas sanitarias e incurrió en alguna falsedad al omitir, en el protocolo de Presidencia de la República". A su turno, la Procuraduría también anunció una investigación "por presunto incumplimiento de las directivas presidenciales para el manejo del orden público ante la pandemia del coronavirus".

Duque ya dio negativo en una prueba del coronavirus que se hizo a comienzos de mes luego de participar en Nueva York el 2 de marzo en la Conferencia del Comité de Políticas Públicas Americano-Israelíes (AIPAC), a la que asistieron algunas personas que estuvieron en contacto con alguien que resultó contagiado.