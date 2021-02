Alejandro Gaviria nació en Chile, pero puede aspirar a la presidencia de Colombia

El rector de la Universidad de los Andes cumple con dos de los tres criterios para ser nacional de nacimiento: tiene padres colombianos y está domiciliado en el país. Su doble nacionalidad, según la Constitución, no afectaría una posible candidatura para llegar a la Casa de Nariño, pues además es un colombiano en pleno ejercicio de sus derechos.

Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, suena como candidato presidencial para los comicios de 2022. Y, aunque no ha definido sus intenciones frente a los coqueteos que varios sectores de centro izquierda le han hecho, desde ya se mueven preguntas en torno a su aspiración y a si cumple con las condiciones para llegar a la Casa de Nariño.

Recientemente, ha surgido la duda de si puede aspirar a la presidencia, dado que nació en Chile. ¿Rompe con los mandatos de la Constitución? Según los artículos 96 (que establece quiénes son nacionales colombianos), el 191 (que puntualiza los requerimientos para ser jefe de Estado), el 197 (que perfila quién no puede ser primer mandatario), y el 179-7 (que explica quién no puede ser congresista), Gaviria no tendría ninguna inhabilidad para buscar el máximo cargo del ejecutivo.

El artículo 96, en específico, dice que es nacional colombiano aquel que tiene padres colombianos y que, habiendo nacido en tierra extranjera, se domiciliara en el país. Ese es justo el caso de Gaviria. Sus padres lo tuvieron en Santiago de Chile el 25 de junio de 1966 pero a los pocos años la familia se devolvió al Colombia. Desde eso, Gaviria hizo una vida en el país, cursó varios de sus estudios acá, y ha ejercido su carrera profesional como economista, fue ministro de Salud, director del Centro de Objetivos para el Desarrollo Sostenible y ahora es rector de la Universidad de los Andes.

En ese sentido, cumple también con lo que dicta el artículo 191, sobre quién puede ser presidente: un nacional de nacimiento, ciudadano en ejercicio, y mayor de 30 años. Gaviria tiene 54. Y no cumple con las inhabilidades dictadas en el artículo 179 (que hablan de los congresistas pero aplica también para el jefe de Estado): no ha sido condenado ni privado de su libertad, no ha perdido una investidura (pues no ha sido parlamentario, solo ministro), no le aplica el númeral siete de dicho artículo. Este dice que no pueden ser congresistas aquellos que tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento. Bajo esa lectura, como es nacional de nacimiento, esto tampoco le entorpece un posible camino presidencial.

Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista, lo explica así: “La reflexión teórica de fondo es que la nacionalidad se deriva de tres elementos: la sangre, el suelo y el domicilio”. En ese sentido, dice Charry, el equivocó se daría porque a primera vista se conoce que el exministro nació en Chile, pero no viene a lugar, puesto que su nacionalidad no depende únicamente del suelo, sino de tener dos de los tres factores. Así las cosas, si Gaviria eligiera finalmente decantarse por una aspiración de tamaño calibre, podría hacerlo sin ningún impedimento constitucional.

Eso mismo considera Javier Santander, coordinador del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre. “Gaviria no tiene ningún impedimento desde el punto de vista de la nacionalidad para ser candidato a la presidencia de la república en el proceso electoral del 2022. Según se sabe, el señor Alejandro Gaviria Uribe tiene cedula de ciudadanía expedida en Envigado. Eso quiere decir que él es ciudadano colombiano en pleno ejercicio de sus derechos, entre ellos, la capacidad de elegir y ser elegido”, expresó Santander.

El abogado también explicó la lectura legal del asunto. Como hijo de padres colombianos, manifestó el que rector de los Andes y cualquier persona en ese escenario puede normalizar su situación comprobando su nacionalidad y cumpliendo con su debida inscripción en la Registraduría. “Nosotros suponemos que el señor Gaviria ya tiene normalizada esa situación. Así, el hecho que los padres de Gaviria sean colombianos y él haya nacido en Chile no es ningún impedimento constitucional para participar en el proceso electoral de elección presidencial”, concluyó.

Ahora, si bien Gaviria no ha declinado ninguna invitación, el pasado martes, 16 de febrero, al parecer dejó una puerta abierta para este cometido. En entrevista con la escritora Carolina Sanín, esta le preguntó sobre una aspiración presidencial para 2022. ““Opino que es verdad que tú no quieres (lanzarte a la Presidencia). Opino que vas a terminar aceptándolo, porque te gusta hacer lo que no quieres”, expresó ella. A lo cual, él respondió: “Lo he hecho en mi vida varias veces”. Todo indica que las cartas no están del todo acomodadas.