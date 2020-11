El representante del Centro Democrático defendió su nombramiento en la célula encargada de investigar aforados. Asimismo, pidió que se respete su presunción de inocencia en el caso Uribe.

La llegada de Álvaro Hernán Prada a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes no cayó bien en la oposición y en una buena parte de la opinión pública. Consideraron como contradictorio que el representante que está siendo investigado en la Corte Suprema como posible coautor de los delitos imputados al expresidente Álvaro Uribe llegue a la célula legislativa que puede investigar a los aforados, incluyendo a los magistrados de las altas cortes.

A pesar de las objeciones y supuestos impedimentos que tendría Prada para asumir la dignidad, la plenaria de la Cámara le dio esta semana el sí al nombramiento del representante a la Comisión. La decisión mayoritaria fue rechazada, sin embargo, el representante Prada salió este viernes a responderle a sus contradictores y justificó su nombramiento.

En diálogo con W Radio, Álvaro Hernán Prada condenó las críticas al decir que “la presunción de inocencia es un derecho absoluto”, y, como no hay ninguna sentencia en firme en contra de él, no hay impedimento alguno válido para que acceda a la Comisión de Acusaciones, llamada jocosamente como Comisión de Absoluciones.

“Con el derecho que me asiste como persona inocente puedo entrar a la comisión de acusaciones”, recalcó el cercano al expresidente Álvaro Uribe, que aseguró que, bajo ese mismo rasero, “nos tocaría cerrar la comisión de acusaciones, pues en los últimos 20 años no ha existido una comisión que no tenga investigaciones en la Corte Suprema”.

Sobre un supuesto impedimento moral para asumir su nueva dignidad, el representante dijo: “Es una mala información de los que se opusieron a mi llegada, pero la Cámara no lo aceptó. Saben que soy una persona decente”. En esta misma línea rechazó que sea “una afrenta” su llegada a la Comisión pues “yo lo que quiero es colaborar con la impartición de justicia”.

Prada hizo la salvedad de que, de tocarle un caso relacionado con un magistrado, se declarará impedido para conocerlo. “Yo no aprovecharé esto para juzgar a la corte”, dijo el miembro de la bancada de Gobierno, que al mismo tiempo aseguró que solo entrará a conocer los casos relacionadas con la Corte Suprema cuando sea absuelto en las acusaciones en su contra.

Sobre una supuesta molestia desde la Casa de Nariño por su llegada a la Comisión de Acusación, el representante comentó que no le importaba, pues no tenía que pedirle permiso a Duque para llegar a la Comisión de Acusación: “el señor presidente es un aforado y esta es una decisión interna del partido, donde sí hablamos”.

Sobre el proceso en su contra, Prada se reafirmó inocente –"Más temprano que tarde la investigación tiene que precluir a mi favor"- y aseguró que es injusto tanto para él como para el expresidente Uribe. Por último, dijo: “Me lastima el ruido que han hecho, pero más temprano que tarde la ciudadanía entenderá que mi intención es aportar a la comisión de acusaciones”.