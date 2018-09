Amnistía para más de 600 mil remisos avanza en el Congreso

-Redacción Política

Más de 600 mil jóvenes se encuentran en situación de remisos o son infractores por no presentarse a solucionar su situación militar.

Más de 600 mil jóvenes se encuentran en situación de remisos o son infractores por no presentarse a solucionar su situación militar. Archivo El Espectador

La plenaria del Senado le dio vía a libre al proyecto de ley que busca ampliar el periodo de amnistía a aquellos colombianos que “no hayan definido su situación militar”, es decir, una iniciativa que permitiría que más de 600 mil jóvenes dejen de ser remisos. El proyecto de Ley es de autoría del senador Luis Fernando Velasco y su ponente es senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, quien incluyó en la iniciativa un nuevo régimen de transición que baje los montos de las multas y flexibilice la concepción de las personas consideradas remisos.

Demandan ley de servicio militar obligatorio

El articulado establece, por ejemplo, que “los colombianos que a la entrada en vigencia de esta nueva Ley y durante los 18 meses siguientes, estuvieran en condición de infractores, con o sin multas, o que tengan cualquiera de las características de infractor, y cumplan con cualquiera de las causales del artículo 12 de la Ley 1861 de 2017 o tengan 24 años cumplidos, serán beneficiados con la condonación total de las multas”.

También libra a los jóvenes, y sus familiares, de pagar la llamada cuota de compensación militar. Con esto, quienes no hayan solucionado su situación militar solo tendrán que pagar el 15% de un salario mínimo, por concepto de trámite administrativo de la tarjeta de reservista militar o policial, es decir, pagarían un monto cercano a $70.000. “El Ejército Nacional debe emprender las campañas informativas para que los jóvenes acudan a las guarniciones y Distritos militares y puedan acceder a esta amnistía para resolver su situación militar, obtener su libreta militar y romper las barreras que hoy tienen para acceder al mercado laboral o al sistema educativo”, expresó Sanguino.

Terminó el plazo para solucionar su situación militar

La intervención de Sanguino contó con la oposición de varios senadores del Centro Democrático, entre ellos de José Obdulio Gaviria, con quien controvirtió en la sesión de este martes: “el senador José Obdulio descubrió el agua tibia. Se ha dado cuenta que estamos por eliminar el servicio militar obligatorio. Más aún lo he dicho directamente. No subrepticiamente. Creo que el país debe encaminarse a un concepto distinto de fuerzas armadas, que debemos enfrentar las amenazas a la seguridad nacional, que no son las mismas de la guerra fría en la que todavía milita el doctor José Obdulio”, puntualizó

Ahora, la iniciativa tendrá que enfrentar su trámite en la Cámara de Representantes, donde le restan dos debates, uno en la comisión segunda y otro en la plenaria de la corporación. Así pues, muy cerca está de aprobarse un proyecto de ley inédito en Colombia, mediante el cual se beneficiarián más de 600 mil jóvenes que no han resuelto la situación militar, pero que, además, abre el camino para que se cumpla la incumplida promesa del gobierno Santos de eliminar el servicio militar obligatorio.