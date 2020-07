El gobernador suspendido de Antioquia también aseguró que nunca ha contemplado dar un paso al costado para seguir el proceso que enfrenta en la Fiscalía por la Troncal de la Paz.

Luego de que se resolviera la primera acción de la defensa de Aníbal Gaviria, en la que la Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión de la Fiscalía de privarlo de la libertad mientras transcurre el proceso por las supuestas irregularidades en el contrato de la Troncal de la Paz, el gobernador suspendido de Antioquia habló en los micrófonos de Blu Radio y dijo que, pese a la decisión del alto tribunal, tiene la certeza de que volverá a La Alpujarra a retomar sus funciones.

Más contexto: El gobernador Aníbal Gaviria seguirá detenido, dice la Corte Suprema.

“Tengo la confianza de que regresare a la Gobernación a servir porque la justicia tiene que prevalecer, tenemos los argumentos, he actuado con transparencia, están las obras, no se perdió un solo peso y el comité de obras es un referente”, comentó Gaviria a Blu, manifestando su desacuerdo con la decisión de la Corte, pese a que, dice, ser un respetuoso de la justicia.

Bajo esa premisa, sostiene que la medida de aseguramiento es desproporcional en cuanto, insiste, él no se va a escapar del país para evadir su responsabilidad de comparecer ante los tribunales, especialmente por la situación de pandemia que atravesamos. “Siempre he enfrentado la justicia como servidor público y he demostrado mi inocencia”, hizo hincapié.

En segundo lugar, considera que él no representa ninguna amenaza para la sociedad como para que continúe privado de la libertad. Y como tercer argumento, sostiene que no tiene cómo influir en el proceso para su beneficio.

Con la ratificación de la medida de aseguramiento, Gaviria anunció que reforzó su equipo de abogados para continuar el proceso y demostrar su inocencia, y avisó a sus contradictores, especialmente a aquellos que le han pedido dar un paso al costado para seguir el proceso, que no piensa renunciar. “Yo escucho y atiendo a los cientos de miles de antioqueños que me piden que siga adelante y que están esperanzados de que vuelva a la Gobernación”.

Le puede interesar: “La Fiscalía no está funcionando bien”: Aníbal Gaviria.

El pasado 5 de junio y en medio de la pandemia, la Fiscalía revivió la investigación de más de 15 años contra Gaviria, cuando también se desempeñó como gobernador, por el caso de la Troncal de la Paz. Mientras se investiga su responsabilidad, el ente acusador le dictó medida de aseguramiento preventiva, decisión que la defensa de él pidió reversar ante la Corte.

Esta semana, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema ratificó la postura de la Fiscalía, en cuanto consideró que la decisión fue tomada con base en el funcionamiento procesal que antecedió el Sistema Penal Acusatorio, por lo que era procedente que el ente acusador tomara dicha medida de aseguramiento. Así mismo, los cargos que se le imputan de contrato sin cumplimiento de requisitos y peculado por apropiación en terceros suman una pena mayor de cuatro años, motivo suficiente para privar de la libertad a Gaviria, según los argumentos del alto tribunal.