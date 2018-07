Antanas Mockus se baja los pantalones en plena instalación del Congreso

-Redacción Política

Lo hizo durante la instalación del nuevo Congreso para protestar porque los legisladores, según dijo, no daban señales de respeto hacia el presidente de la corporación saliente, Efraín Cepeda, mientras daba su discurso de despedida.

El exalcalde de Bogotá y recién posesionado senador de la República, Antanas Mockus, se volvió a bajar los pantalones. Lo hizo este viernes, en plena instalación del Congreso para el periodo 2018-2022, para protestar en contra del comportamiento de sus colegas en el Legislativo quienes, según dijo, no daban muestras de respeto con el presidente saliente de la corporación, Efraín Cepeda, quien estaba dando su discurso de despedida.

“Cómo irrita el hecho de que un grupo humano tan valioso como el Congreso no se escuche. Yo seguramente he cometido irrespetos, pero el irrespeto flagrante de todo el Congreso ustedes lo grabaron”, explicó Mockus a los medios de comunicación. En ese sentido, reclamó al Senado un ejercicio digno de su cargo, y advirtió que “no se me ocurrió nada mejor”, tras ofrecer excusas por repetir el episodio que registró hace más de 20 años, durante una protesta en la Universidad Nacional.

Insistió en que las malas costumbres, como el no escuchar a las personas mientras hablan, se tienen que cambiar. “Y a veces se cambia con intervenciones puntuales que tratan de ser pedagógicas”, dijo. La senadora electa, Angélica Lozano, explicó que la decisión de Mockus se dio luego de que este intentara pedir, de todas las formas, silencio para escuchar a Cepeda en el recinto. “Era increíble, pero el presidente Efraín Cepeda hablaba y nadie lo escuchaba”, agregó Lozano.

En un video que él mismo reveló en su cuenta de Twitter, en julio del año pasado, Mockus anticipó que se volvería a bajar los pantalones “todos los días”, como lo hizo cuando era rector de la institución educativa arriba mencionada. También en señal de protesta, intentó llamar la atención de miles de estudiantes que manifestaban en el auditorio León de Greiff, pero el episodio terminó costándole el cargo a los pocos días.