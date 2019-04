Anticipan nueva derrota del Gobierno en el Senado frente a las objeciones a la JEP

-Redacción Política

A pocos días de que el Senado de la República discuta y vote las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, son varios los legisladores que se han apresurado a hacer cuentas para anticipar, desde ya, la derrota que sufriría el Gobierno ante el evidente hecho de que no cuenta con las mayorías parlamentarias para sacar adelante dichos reparos a la norma.

El senador de la U, Roy Barreras, quien también fungió como negociador de paz en los diálogos de La Habana, aseguró que el consenso al que ha convocado el expresidente Álvaro Uribe para aprobar, al menos, dos de las cuatro objeciones en las que insistirá el presidente Iván Duque, lo único que ha hecho es reafirmar las posiciones de los partidos para, con su voto, hundir los ‘peros’ presidenciales a la estatutaria de la JEP.

“De los escasos 28 votos que tenían en contra de la paz, ya perdieron uno, que es el del senador Manguito (Jonatan Tamayo). Su partido le ha dado la orden de negar las objeciones, so pena de perder la voz y el voto”, recordó Barreras frente a la comunicación de la Alianza Social Independiente en la que reafirma su apoyo a los textos de La Habana y le ordena al congresista, más cercano al uribismo, de actuar en consecuencia con la colectividad.

Las cuentas de Barreras serían así: 19 votos del Centro Democrático, 14 del Partido Conservador y 7 entre los cristianos, el MIRA y el senador Manguito, para un total de 40. Pero, le resta un voto a los azules, correspondiente a la curul de Aída Merlano; y 11 impedimentos aceptados desde que se comenzó a tramitar la ley, para un total de 28. “Y si votan, pierden la investidura”, dijo el congresista de la U.

Por eso, para Barreras es evidente que el lunes de la próxima semana, el Gobierno va a repetir el mismo destino que tuvieron los reparos a la JEP en la Cámara de Representantes: una abrumadora derrota que, según dijo, dejará en evidencia que son más los sectores que acompañan la reconciliación y descalifican, dijo Barreras, las mentiras ocultas alrededor de las dos objeciones que el Gobierno quiere defender.

“Yo hago un respetuoso llamado al MIRA, que es un partido muy serio, que votó el Sí en el plebiscito y es un partido coherente. Ellos podrían revisar su posición, no comprar esa derrota de las objeciones, y no fracasar en un tema en el que ellos no creen que es el No. El MIRA es del sí”, dijo el senador de la U. E insistió en que es falso que el proceso de extradición vaya a quedar en riesgo si no se aprueban las objeciones.

Sin embargo, los cálculos del Gobierno son muy diferentes. Este mismo jueves, desde el Congreso, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, afirmó que ya ha habido contactos con Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical dado que, según la funcionaria, hay varios miembros de la colectividad que estarían dispuestos a votar positivamente las objeciones a la ley estatutaria.

Incluso, fuentes consultadas por este diario ratificaron que muchos congresistas acogieron la propuesta del senador Uribe, del Centro Democrático, de lograr un pacto político. “Ellos dicen que es necesario que escuchemos la argumentación que tienen para darnos”, contó un importante legislador de Cambio Radical. No obstante, de momento, la única salida será esperar al lunes cuando el Senado tendrá la última palabra.