Anuncian proyecto de ley para regularizar existencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología

Este jueves, la Corte Constitucional consideró que la iniciativa con la que fue creada la cartera tenía vicios de trámite, por lo que le dio dos años al Congreso para volverla a tramitar.

La Corte Constitucional declaró que había vicios de trámite en la ley con la que se había creado el Ministerio de Ciencia y Tecnología. La razón de la decisión es que no se había incluido en dicho proyecto la estructura detallada de la cartera que ahora es dirigida por Mabel Gisela Torres. Sin embargo, el alto tribunal dio una ventana de dos años para subsanar los errores y regularizar la existencia del Ministerio de Ciencias.

Sin esperar muchas horas, el presidente Iván Duque anunció que se radicaría lo más pronto posible el proyecto de ley con el que se subsanará la falta de una descripción detallada sobre la estructura de dicha cartera. De esta forma, el Ministerio de Ciencia podría seguir funcionado sin mayores contratiempos.

Eso sí, el primer mandatario hizo la salvedad de que primero se debía conocer el fallo proferido por la Corte, porque hasta el momento solo se conoce el sentido de la decisión. “Todavía no conocemos los detalles del fallo, lo que hasta el momento se conoce es que se hizo una valoración de la ley de iniciativa”, expresó Duque, que luego añadió: “Una vez conocidos los detalles del fallo, procederemos como gobierno”

El presidente colombiano hizo énfasis en que se presentará el proyecto para que antes del segundo semestre de 2023 se haya regularizado la situación de la cartera de Ciencias. Sin embargo, insistió que mientras tanto el Ministerio seguirá funcionando sin mayores contratiempos, pues la Corte Constitucional le dio un periodo de gracia de dos años.

La decisión tomada por el alto tribunal fue en respuesta a una acción interpuesta por los abogados de la Comisión Colombiana de Juristas, que pedían que la norma se derogara ante tres posibles errores. El primero fue que la creación de los nuevos ministerios, aunque es función del Congreso, tiene que contar con el aval del Gobierno. En este caso la ley la propuso el senador Iván Darío Agudelo y hubo toda una discusión de si el Gobierno le dio o no luz verde.

El segundo era que, según los demandantes, nunca se describieron de fondo los objetivos y la estructura del Ministerio. Es decir, que la norma constituiría lo que se conoce como una “omisión legislativa”. Y el tercero, que no entró a estudiar la Corte por considerar que no existían argumentos suficientes era que la norma asegura que “no entrará en gastos adicionales” a los que generaba Colciencias y para los abogados esto era una regresión en los derechos sociales pues el estado debía avanzar en presupuesto para la ciencia, no congelarlo.

Luego de estudiar el recurso, la Corte solo le dio la razón al segundo argumento, que decía que el Congreso había omitido su deber de dar una descripción detallada de la estructura de la nueva cartera. Por eso, expuso lo errores en los que cayó la ley 1951 de 2019. Para el alto tribunal, el Congreso violó el artículo 150.7 de la Constitución Política, el cual se refiere a la responsabilidad del Congreso de crear, suprimir o fusionar ministerios “señalando sus objetivos y estructura orgánica”.