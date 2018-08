Apoyo a Duque, reforma política, económica y de justicia: la agenda de los expresidentes

-Redacción Política

Tras la reunión sostenida en la tarde de este jueves, los expresidentes Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana y César Gaviria anunciaron cuáles serían los temas gruesos de la agenda legislativa que se impulsará a través de los partidos que representan en el Congreso de la República. Todo, con el objetivo de rodear al presidente Iván Duque Márquez.

“Les expresé nuestra preocupación por la situación del país, que es bastante difícil. Hay un acuerdo para mirar toda la agenda legislativa (…) con prioridad en el tema de la lucha contra la corrupción, la reforma política y el tema económico. También se mencionó el tema de la justicia”, expresó Uribe, luego de la reunión.

Explicó que la idea del encuentro, además de dejar atrás las diferencias que han tenido, es la de “ayudar a que el presidente Duque tenga el éxito que necesita Colombia”.

Foto: Cortesía

Por su parte, Pastrana, quien habló en nombre del Partido Conservador, señaló que se necesita un esfuerzo de todas las bancadas para respaldar al nuevo presidente. “Vamos a nombrar a unos compromisarios para hacer un análisis a fondo de la agenda legislativa, que podamos dar prioridad a estos temas y acompañar a Duque”, dijo Pastrana.

En esa misma línea, convocó a otros partidos y movimientos para que los acompañen en un único propósito: “Que le vaya bien a Duque (…) “Le estamos diciendo al país que hemos dado un paso a lo que sucedió en los últimos ocho años. De la confrontación estamos pasando a la reconciliación”.

A su turno, el expresidente Gaviria subrayó la intención de hacer un esfuerzo político para dejar atrás las confrontaciones y la polarización. “Tenemos que hacer un esfuerzo por tomar decisiones que lleven al país a recuperar su capacidad de crecer (…) Eso no se logra si no se toman medidas serias en el Congreso de la República”, anotó Gaviria, quien, además, dejó claro que esta no sería la última reunión entre los expresidentes de la República.