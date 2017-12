Aprobación de Santos es apenas del 16 %, según YanHaas Poll

-Redacción Política

Parece que la gestión del presidente Juan Manuel Santos está condenada a no ser calificada positivamente por los colombianos. Así lo confirmó la más reciente medición de la firma YanHaas Poll que cada semana realiza una encuesta para conocer la opinión de las personas frente a algunos de los temas más coyunturales de la política nacional.

En la última de estas mediciones, realizada entre el miércoles 6 y el viernes 8, 752 personas fueron encuestadas. De esas, 74 % desaprobaron la gestión de Santos, 7 % dijo que no la aprobaban ni desaprobaban, y 16 % dijo aprobarla. Resulta curioso que, en comparación con la medición más reciente, los encuestados entre 18 y 24 años tuvieron un cambio radical en su opinión: la aprobación cayó del 22 % al 11 %.

El gabinete ministerial también se vio golpeado esta semana, pues cayó cinco puntos, quedando así: 75 % de desaprobación, 11 % de aprobación, 6 % que no se decantó por ninguna opción y 7 % que no sabía o no respondió. La imagen de los ministros cayó en los dos grupos poblacionales en los que se dividen las encuestas: 8 puntos en los encuestaados entre 18 y 24 años y 10 puntos entre las personas mayores de 55 años.

En cuanto a temas como la paz, la imagen se mantuvo, al igual que como lo ha hecho de manera constante durante meses, negativa. En cuanto a la implementación de los acuerdos con las Farc, 72 % la desaprobó, 20 % la aprobó y 3 % no optó por ninguna opción. Sobre el proceso de paz con el Eln 70 % lo desaprobó y 21 % lo aprobó. La respuesta del Gobierno a los constantes escándalos de corrupción tampoco pasó la prueba, pues 82 % desaprobó la gestión, mientras que tan solo el 17 % la aprobó.

Pero no fue solo la política la que quedó mal parada. La percepción de la economía colombiana, en tiempos de Navidad, tampoco es bien apreciada por las personas. Mientras que el 86 % respondió que la economía estaba estancada o en retroceso, apenas el 10 % aseguró que estaba progresando. Sobre las expectativas de consumo, 46 % dijo que era mala o muy mala, 41 % que ni buena ni mala y solo 13 % que buena o muy buena.

Así las cosas, no sorprende que el estado de ánimo de los colombianos fuera muy positivo. Por ejemplo, 74 % dijeron que Colombia va por mal camino (6 % menos que en la última medición) y 17 % que va por buen camino. Sobre las expectativas del país, 39 % dijo sentirse pesimista o muy pesimista, 22 % muy optimista u optimista y 37 % ni lo uno ni lo otro.

Ficha técnica

Muestreo: para la realización de encuestas telefónicas y personales, se utiliza un muestreo por cuotas seleccionando casos según criterios de género, edad, estrato socioeconómico y ocupación, mediante la utilización de series telefónicas disponibles para cada uno de los estratos socioeconómicos en las diferentes ciudades o de estrato en el caso de las encuestas personales en lugares de alta afluencia. Dentro de cada estrato, se realiza la marcación de número telefónicos mediante la implementación de tablas de números aleatorios o en los lugares de afluencia se realiza una selección sistemática de las personas. Adicionalmente, se establecen de antemano márgenes de error y de confiabilidad esperados. Los resultados se ajustan con base en los factores de ponderación según las variables de estudio.

Muestra semanal: 725 casos, 522 encuestas realizadas telefónicamente y 203 realizadas cara a cara por interceptación. Margen de error 3,56% con un nivel de confianza del 95%.

Temas por los que se indagó / Personajes: aprobación presidencial, aprobación equipo ministerial, aprobación implementación de acuerdos con las FARC, Reforma Tributaria, gestión de la corrupción, aprobación de la gestión del proceso de paz con el Eln, estado de la economía del país, optimismo acerca del futuro del país / Juan Manuel Santos, equipo ministerial

Universo: colombianos, hombres y mujeres mayores de 18 años, habitantes de las ciudades principales (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga).

Metodología: encuestas telefónicas a través de CATI y encuestas cara a cara por interceptación con tablet.

Fecha de campo: miércoles 6, jueves 7 y viernes 8 de diciembre de 2017.