Aprobada en último debate la prohibición del porte y consumo de drogas en parques

El senador Rodrigo Lara, autor de la iniciativa, aseguró que lo dispuesto por la norma aprobada no contraría lo dispuesto en una reciente sentencia de la Corte Constitucional.

El Senado de la República aprobó este lunes, en último debate, el proyecto de ley que busca la prohibición del porte y consumo de drogas en parques y alrededores de colegios, iniciativa de autoría del senador Rodrigo Lara Restrepo.

La iniciativa entrega facultades a los alcaldes para que dentro de sus jurisdicciones puedan establecer perímetros para restringir el consumo de sustancias psicoactivas en los lugares anteriormente señalados, incluso, el consumo de la dosis mínima que permite la ley.

De igual forma, el proyecto aprobado entrega competencias a las asambleas y consejos de administración en las propiedades horizontales para que se regule el consumo de estas sustancias en los espacios privados.

En un comunicado, el senador Rodrigo Lara aclara que lo aprobado en la noche de este lunes "es compatible con los términos del

reciente fallo de la Corte Constitucional, que declaró inexequible una prohibición general de consumo de licor y drogas en todo el espacio público. Esta iniciativa regula el uso y porte de sustancias psicoactivas y, en lugar de establecer una prohibición general en todo el espacio público, establece zonas específicas para la prohibición del consumo y porte".

En ese sentido, el senador Lara indicó que el consumo de este tipo de drogas "se puede lograr a través de una reglamentación clara por parte de las autoridades locales y no mediante la criminalización del consumo de droga. No se puede penalizar un problema de salud pública que afecta mayoritariamente a personas jóvenes, que no han contado en su mayoría con oportunidades en la

vida”.

Sobre el mismo asunto, el Centro Democrático, partido de gobierno, señaló que se protegió el decreto que prohibía el consumo de estas sustancias y que fue expedido por el presidente Iván Duque. "En la aprobación en último debate del proyecto de ley sobre consumo y porte de sustancias prohibidas, logramos proteger el decreto de decomiso del Presidente Duque, no se criminaliza el consumo, sí hay incautación y sanción, se mantiene la criminalización del distribuidor", publicó en su cuenta de Twitter el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez.