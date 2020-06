A pesar de una movida jornada, en la que se estudió la recusación de los 22 miembros de la Comisión Primera del Senado, el proyecto salió adelante. Como no tuvo modificación frente a lo aprobado en la Cámara, no tendrá que pasar a conciliación.

De forma histórica, la plenaria del Senado le dio el sí al proyecto que contempla la cadena perpetua para violadores de menores de edad. La votación fue unánime, aunque vale aclarar que más de 30 senadores se ausentaron de la sesión ante la controversia por la resolución de la recusación que presentó un ciudadano a los miembros de la Comisión Primera del Senado.

Con los resultados de la votación de este jueves, se modifica la Constitución para que se habilite la pena de la cadena perpetua en contra de los violadores de menores. De esta forma, el texto constitucional quedará de la siguiente manera en el extracto del artículo 34 que fue modificado: “De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o esté en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua”.

El articulado del proyecto aprobado este jueves también contempla que toda pena de prisión perpetua será revisada automáticamente por el superior jerárquico de la instancia que emita la condena y, asimismo, podrá ser revisada a los 25 años de ser emitida. Además, la iniciativa señala que el gobierno tendrá un año para radicar un proyecto en el que se reglamente la prisión perpetua y sea incluida en el ordenamiento penal colombiano.

Aunque se temía que el trámite de este proyecto iba a ser complejo en su último debate, su resolución fue expedita al final de la tarde de este jueves. El proyecto encabezaba el orden del día de este 18 de junio, pero hubo una demora de varias horas ante el cuestionamiento de varios senadores sobre cómo se resolvió la recusación de un ciudadano a los 22 senadores de la Comisión Primera de Senado en medio de las discusiones de este proyecto hace una semana.

El pasado lunes, 8 de junio, a la Comisión Primera llegó una recusación en contra de todos sus miembros. Para Esteban Salazar Giraldo, accionante e investigador de la fundación Paz y Reconciliación, los congresistas no podían darle trámite a la iniciativa, ya que tenían un interés directo en materia electoral con el debate y un conflicto de intereses moral para reformar la Constitución a través de la virtualidad.

El recurso fue resuelto ese mismo lunes por el presidente de la Comisión de Ética, Carlos Abraham Jiménez López. Una acción que no fue compartida por varios de los recusados, que prefirieron no participar de las votaciones en esa ocasión debido a que consideraban que la recusación tenía que ser estudiada por la Comisión de Ética en pleno. Esta misma duda se invocó en la plenaria de este jueves y puso en duda el trámite del proyecto.

Varios de los recusados, entre los que estaban los senadores Roy Barreras y Gustavo Petro, indicaron que toda la Comisión Primera seguía recusada pues el recurso no había sido solucionado de forma correcta. De esta forma, pidieron que la recusación fuera estudiada por la Comisión de Ética en su totalidad para establecer si tenía mérito o no. Esta solicitud abrió una gran controversia, pues ponía en peligro el trámite del proyecto.

Después de una larga discusión, que incluyó un receso de más de media hora, el presidente del Senado, Lidio García, determinó que sería la plenaria la que decidiría si la recusación iba a estudio o no. Al final, ganó la postura de que la recusación interpuesta no tenía validez en su justificación y ni siquiera tendría que ser estudiada para descartarla. Con esta determinación, varios de los senadores recusados y varios miembros de la oposición decidieron salirse de la sesión: los primeros, ante el temor de una demanda por pérdida de investidura y los segundos, bajo el argumento de que se estaba violando el principio de legalidad.

La salida de los más de 30 senadores le abrió la puerta al trámite exprés del proyecto. Los 77 congresistas que quedaron en la sesión -más que suficientes para cumplir con el quórum decisorio- aprobaron de forma unánime la ponencia y el articulado. La única objeción presentada fue hecha por el senador del partido cristiano Colombia Justa y Libres John Milton Rodríguez.

Tal como en la Comisión Primera, el senador cristiano buscó que el proyecto cambiara el periodo de revisión de 25 a 40 años, pues consideraba que, bajo el principio de favorabilidad, esta revisión podría ser usada para que condenados por delitos también pidieran la revisión de sus penas en ese mismo tiempo, una figura que no existe actualmente en el ordenamiento colombiano.

No obstante, la proposición de Rodríguez no fue escuchada bajo el argumento de que cualquier cambio en el texto, que hasta el momento era el mismo aprobado por Cámara, llevaba a que se tuviera conciliar y poner en riesgo el futuro de la iniciativa frente a los tiempos tan apretados por la cercanía del 20 de junio, fecha en la que termina esta legislatura. “Pragmáticamente necesitamos sacar este proyecto de acto legislativo”, dijo la senadora Esperanza Andrade para justificar la no discusión de la propuesta. De esta forma, la proposición fue desechada y el articulado fue aprobado de forma unánime por los 77 senadores que estaban en la sesión.

A penas se aprobó el proyecto, el presidente Iván Duque fue uno de los primeros en celebrar la aprobación: “Hoy Colombia tiene un gran motivo de felicidad. El Congreso ha sacado adelante esa gran reforma que esperaban tantas familias y es que desde hoy Colombia tiene cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad. Hoy pensamos en tantos niños y niñas que han sido víctimas de estos hechos lamentables. Como país reacciones y damos un mensaje claro de que los derechos de los niños están por encima de los demás”.

En esta misma línea estuvo la representante Martha Villalba, una de las autoras de la iniciativa: “Hoy es un día histórico para el país, para las familias colombianas, para millones de niños y niñas. Quiero agradecer a los ponentes y a todos los colegas senadores y representantes que han respaldado esta iniciativa para que sea reforma constitucional. Los niños y niñas de Colombia tienen derecho a crecer con seguridad y bienestar y a tener interlocutores en el Congreso, por ello, en la U, han encontrado un Partido comprometido con su causa”.

Por otro lado, varios de los senadores que salieron de la sesión se pronunciaron a través de redes sociales frente a la aprobación de la cadena perpetua y la determinación de la mesa directiva de no llevar las recusaciones a la Comisión de Ética. “Hoy han violado la Constitución y la Ley en el minusválido e inútil congreso virtual pero lo más grave es que lo han hecho para engañar a los colombianos con un falso proyecto de cadena perpetua mal hecho que es cortina de humo ante el desastre del mal manejo de la pandemia”, comentó el senador del Partido de la U Roy Barreras.

A estas fuertes declaraciones, el presidente del Senado Lidio García respondió en plena sesión: “Tendré la responsabilidad que me toco asumir. Ya salió un senador a hablar mal de mí, como lo hace siempre, pero no hay ningún problema. A mí ningún senador, periodista u otra persona me va a coartar las posibilidades de tener la libertad de decidir y presidir de acuerdo a como creo que debe hacerse. Di mi voto favorable al proyecto, siendo liberal, por mis hijos y Yuliana Samboní. Nosotros tenemos que darle ejemplo a este país y no podemos seguir permitiendo que se hagan atrocidades con los niños nuestros”.

Primer éxito después de varios fracasos

Más de 15 intentos fallidos se tuvieron que surtir en el Congreso para que se admitiera la cadena perpetua. Los proyectos que incluían esta propuesta eran derrotados en primer o segundo debate, pues no contaban con el apoyo del gobierno. Sin embargo, en el gobierno de Iván Duque hubo un giro y se le apostó a esta propuesta. Tanto así que desde el Consejo de Política criminal se dio aval a la iniciativa y fue acompañada por el Ministerio de Justicia.

La segunda vuelta del proyecto, que tenía que surtir al ser una reforma a la Constitución, tuvo como gran contrincante la virtualidad. Por muchas semanas se pospuso su discusión, hasta que en la Comisión Primera de la Cámara le dieron trámite, A pesar de los intentos de archivo, liderados por los representantes Germán Navas Talero y Luis Alberto Albán, el texto pasó sin mayores modificaciones a plenaria de la Cámara. Allí, el debate fue un calco de lo ocurrido en la instancia anterior. Ambos representantes presentaron ponencia de archivo, pero fueron derrotados de forma arrolladora.

El texto llegó nuevamente a Senado, con los tiempos justos y con la incógnita de si esta corporación iba a votar o no proyectos a través de la virtualidad. Justo en la semana que fue radicado, este asunto se resolvió y llegó a la Comisión Primera del Senado. Allí el trámite tardó por una audiencia pública y por una larga discusión frente a la recusación, tema mencionado anteriormente. Cuando se solucionó este aspecto, el proyecto superó un nuevo intento de archivo por los senadores Roy Barreras y Rodrigo Lara y se aprobó de forma unánime, para pasar en plenaria. Donde tuvo los mismos problemas y resultados.

Ahora, el proyecto debe pasar a sanción presidencial y, debido a lo controvertido de su articulado, es bastante probable de que sea demandando de inmediato en la Corte Constitucional, tanto por los problemas finales en su trámite como por su constitucionalidad, pues la Carta Magna prohíbe expresamente la cadena perpetua en el país.