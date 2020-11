Aprueban licencia remunerada a padres con niños con enfermedades terminales

La Comisión Séptima del Senado le dio el sí a un proyecto que busca beneficiar a los responsables legales de menores de 12 con enfermedades terminales. La licencia sería hasta por 10 días.

En muchas ocasiones, la necesidad de cumplir con un horario laboral choca con la necesidad de un padre o una madre de cuidar a sus hijos cuando están enfermos. Este hecho se ve agravado cuando el menor sufre una enfermedad terminal y los cuidados tienen que ser más rigurosos.

Esta realidad fue entendida por el senador Carlos Meisel Vergara, del Centro Democrático, que presentó al Senado una iniciativa para garantizar una licencia remunerada a los padres de los niños menores de 12 años con enfermedades terminales. Este proyecto fue avalado por la Comisión Séptima del Senado, que le dio el sí en la tarde de este martes de forma unánime.

De acuerdo al articulado, la ley les exige a los empleadores “el reconocimiento y otorgamiento del derecho a licencia remunerada para el cuidado a la niñez a uno de los padres trabajadores o a quien detente el cuidado personal de un niño o niña menor de 12 años que padezca una enfermedad terminal”.

El texto también reza que esta licencia será entregada por una única vez y tiene una duración de hasta 10 días calendario. Para poder acceder a este derecho se debe tener una orden médica en el que se específique el tiempo máximo de la licencia y se deje explícita la necesidad de que se necesita un acompañamiento permanente.

Según la propuesta del senador Meisel, el pago de la incapacidad se hará de acuerdo a lo estipulado en los pagos por enfermedad común. Además, es establece que el empleador puede acordar con el padre la posibilidad de teletrabajo “para que no se vea afectada la prestación del servicio”.

El texto aprobado en primer debate también señala que las licencias remuneradas deben coincidir con las incapacidades entregadas al menor. Por otro lado, la ley prohíbe que las licencias no sean establecidas como licencias no remuneradas o incompatibles con otros tipos de permisos. También se rechaza que sean negadas si se demuestra de la necesidad del cuidado del menor y por último se establece que este tipo de licencias no pueden tenerse como consideraciones para finalizar un contrato.

Un proyecto similar fue radicado por el representante Jorge Benedetti, de Cambio Radical. Su propuesta abre el espectro a los familiares de cualquier enfermo terminal y no solo a los niños. En este caso, se pide que al Código Sustantivo del Trabajo se adicione un artículo que permita una licencia de 8 días hábiles a los familiares de una persona que se encuentre en fase terminal.

El proyecto establece que la licencia aplicará sin importar la modalidad de contratación o vinculación del empleado, e incluso, podría extenderse otros ocho días. Sin embargo, esos no serían remunerados, salvo que haya un acuerdo entre empleador y trabajador. “El fin es garantizar el derecho a la dignidad humana y asegurar la estabilidad laboral del trabajador que está pasando esta situación, además, de asegurarle al paciente que está en el ocaso de sus días, compañía y cuidado de calidad por parte de su familia cercana”, expresó el representante Jorge Bendetti.