Armando Benedetti se acerca cada vez más a Colombia Humana

El senador anunció tempranamente que quiere ser candidato por esa colectividad a la Alcaldía de Bogotá. Se reconfigura el tablero político con la salida de Ángela María Robledo y el acercamiento de Benedetti.

Se reconfigura el tablero político al interior de Colombia Humana. Mientras que la representante Ángela María Robledo dejó formalmente la colectividad, el senador Armando Benedetti se hace más cercano al movimiento del senador Gustavo Petro.

Tras renunciar al Partido de la U el año pasado, Benedetti anunció que tenía interés por Colombia Humana, un movimiento que fundó Petro en 2018 para catapultar su candidatura presidencial y que lo dejó como el segundo con la votación a nivel nacional más alta.

Ahora, no ha terminado el primer mes de 2021 y Benedetti ya anunció que quiere ser el candidato de la Colombia Humana a la Alcaldía de Bogotá. En diálogo con la periodista Camila Zuluaga, de Blu Radio, el congresista afirmó que sí le interesa llegar a ese cargo, pero que aún no lo ha conversado con Petro. No obstante, aclaró que la relación entre ambos no es de subordinación: “No soy empleado de Petro ni de Colombia Humana”, dijo.

Añadió que su adición al movimiento tendría beneficios. “Siento que mi labor es organizar el movimiento político. Sé organizar una campaña política y creo que sé tender puentes con otros, con empresarios y agremiaciones. Creo que puedo hacerlo mejor que nadie”, aseguró, agregando que no aterrizó en Colombia Humana para “traer votos”.

Benedetti no escatimó en confirmar que aunque un sector de la Alianza Verde no quiere hacer acuerdos con él, la mayoría de los congresistas de ese partido están con el senador de Colombia Humana. “Petro ha estado abierto a dirimir con otros quién puede ser el candidato (de los alternativos). Usted encuentra que entre los senadores de los verdes hay muchos que están con Petro, me atrevo a nombrar a Juan Luis Castro, Antonio Sanguino. Casi que los verdes que no facilitan la unión con Petro son la minoría. Es un tema que internamente tendrán que dirimir. La mayoría de los verdes, por no decir que el 75 % están hoy con Petro”, declaró. En ese sentido, aseveró que aunque el líder del movimiento alternativo está buscando alianzas, algunos le cierran la puerta aludiendo a “su personalidad”.

Entretanto, la representante Ángela María Robledo, a quien la Alianza Verde le ha hecho coqueteos para que se reintegre, expresó que no descarta una juntanza con Petro. “Sigo pensando que Gustavo Petro es un político absolutamente necesario e importante”, manifestó. Según su lectura del panorama político, del lado de Petro se pueden consolidar coaliciones con el Polo Democrático e incluso personajes de la U. “Con la llegada de Armando Benedetti se unen también personas de la U, de pronto Roy Barreras, y con eso por supuesto que se puede hacer una tarea”, puntualizó. Puntualizó en la figura del senador del Polo, Iván Cepeda, a quien ve como alguien flexible que puede sumar a la búsqueda por la unidad del ala de centro- izquierda.

“Queremos esa flexibilidad y esa disposición de diálogo porque los verdaderos adversarios están del lado de un gobierno que profundiza el uribismo, que es guerrero, autoritario, que ha profundizado la desigualdad y la devastación. Ahí nos encontramos, incluso con las diferencias sobre feminizar el poder. Nos vamos a poder encontrar pero tenemos que estar dispuestos en decir que nos equivocamos”, concluyó. Así, no descarta una futura alianza, pero si marca una distancia con quien fue su fórmula presidencial en 2018.