Estas son las cabezas de lista de los partidos para las elecciones de 2018

Arranca el pulso por el Senado

El Espectador

Los que diga Uribe

Por llevar detrás la sombra del enorme caudal electoral que aún arrastra el expresidente Álvaro Uribe, la lista del Centro Democrático al Senado fue una de las que mayor interés despertaron entre la opinión pública. Al final, el exmandatario sorprendió al decidirse por una lista abierta y no cerrada, como ocurrió en 2014 y que le valió la elección de 20 senadores. Esta vez, cada quien tendrá que competir por sus votos. En el renglón uno estará, por supuesto, Uribe. Lo siguen las hoy senadoras María del Rosario Guerra y Paloma Valencia. Y buscarán repetir, entre otros, José Obdulio Gaviria, Alfredo Rangel, Jaime Amín, Everth Bustamante y Fernando Nicolás Araújo. Aparecen también figuras jóvenes, como el periodista araucano Miguel Matus, quien trabajó en RCN Televisión y Caracol Radio, y Ruby Chagüi, actual jefa de prensa de Uribe. La senadora Thania Vega no regresa para ceder su curul a su esposo, el coronel Alfonso Plazas Vega. Y declinaron la invitación Carlos Holmes Trujillo y Rafael Nieto Loaiza.

Rojos, divididos

La lista al Senado inscrita por el Partido Liberal llegó en medio de la polémica por cuenta de la evidente división en el interior de la colectividad a raíz de las decisiones de su director, el expresidente César Gaviria. Se pensaba que el senador Horacio Serpa la encabezaría, pero este declinó, precisamente por discrepancias con el exmandatario. En su lugar estará el actual representante Mauricio Gómez Amín. De la Cámara hay varios que buscan dar el salto, como Fabio Amín, Miguel Ángel Pinto y Julián Bedoya. Horacio José Serpa, concejal e hijo del senador Serpa, tendrá el número 100.

Sin sorpresas

La lista al Senado del Partido Conservador fue inscrita sin mayores sorpresas. La encabeza el exrepresentante a la Cámara Miguel Gómez Martínez, sobrino del inmolado Álvaro Gómez Hurtado y muy cercano al uribismo. Le sigue el representante David Barguil, una figura fresca y con reconocimiento en la Cámara baja. El tercero en la lista es Efraín Cepeda, actual presidente del Congreso y fiel santista. El veterano Roberto Gerlein buscará repetir curul en el quinto renglón y Hernán Andrade, actual presidente de la colectividad, decidió no postularse.

¿Sí hay cambio?

Cambio Radical ha sido criticado por haber dado avales en el pasado a personas cuestionadas que terminaron siendo procesadas por la justicia. Su cabeza de lista al Senado debería haber sido Carlos Fernando Galán, pero éste declinó al no compartir los criterios usados para definir los candidatos, aunque dicen que buscará la Alcaldía de Bogotá. En su reemplazo estará el hoy presidente de la Cámara, Rodrigo Lara. La gran novedad es la líder cristiana Claudia Rodríguez, de la Misión Carismática Internacional, en segundo renglón, y aparece Richard Aguilar, hijo de Hugo Aguilar, exgobernador de Santander, condenado por parapolítica, quien aspira a heredar la curul de su hermano Mauricio.

Vuelve Mockus

La Alianza Verde decidió poner como cabeza de lista al profesor y exalcalde de Bogotá Antanas Mockus. Una lista compuesta por cerca de 80 aspirantes, entre quienes se contarán el exministro Jorge Londoño, el concejal Antonio Sanguino e Iván Marulanda. La representante Angélica Lozano, con el número 10 en el tarjetón, saltará a la Cámara alta, en reemplazo de su pareja y actual senadora, Claudia López, quien, tras renunciar a su aspiración presidencial, se dedicará a hacerle campaña a Fajardo. La lista en Bogotá la lidera el actual representante Inti Asprilla, hijo de Guillermo Asprilla, fallecido secretario de Gobierno de Gustavo Petro.

Heredando votos

La lista al Senado que inscribió el Partido de la U no sólo sorprende por su escasez en cuanto a renovación política sino porque, además, no castigó la mancha que pende sobre dos de sus miembros, detenidos por delitos de corrupción. De un lado, John Moisés Besaile Fayad, en el puesto 8, buscará llegar al Congreso heredando los votos de su hermano, Musa Besaile. Y en el renglón 12 está Eduardo José Tous de la Ossala, ficha de Bernardo “Ñoño” Elías, también preso, mientras su hermano, Julio Elías Vidal, buscará cupo en la Cámara. Lo demás era previsible: Roy Barreras encabezará la lista, seguido de José David Name, Maritza Martínez, Andrés García Zuccardi y Germán Darío Hoyos.

Una apuesta por las mujeres

El primer renglón al Senado será la actual representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, la tolimense Ana Paola Agudelo. También aparecen en la lista Carlos Eduardo Guevara, exconcejal y hoy representante; Aydee Lizarazo, exconcejal de Armenia; Manuel Virgüez, exsenador; Jacqueline Toloza, barranquillera y líder social en Antioquia; Heyder Orlando Gómez, palmirense y líder comunitario, y Lilibeth Roca, líder de origen indígena de La Guajira.

Un partido controversial

Opción Ciudadana seguirá dando de qué hablar. Fernando Gómez, hijo del condenado exgobernador de La Guajira “Kiko” Gómez, buscará en esta colectividad una curul en el Senado. La lista la encabeza el actual senador Antonio Correa y buscan repetir Doris Vega, esposa de Luis Alberto Gil, condenado por parapolítica, y Julio Miguel Guerra Soto. El vallecaucano William Rodríguez, de quien se dice es heredero de otro parapolítico, Juan Carlos Martínez, y Rummenigge Monsalve, son otros aspirantes.

Polo a tierra

Declinada su aspiración presidencial, Jorge Robledo, el senador más votado del país en 2014 (más de 191 mil apoyos), será la cabeza de lista del Polo Democrático, el partido de izquierda más sólido en la historia reciente de Colombia. En el segundo y tercer renglón estarán, respectivamente, los actuales senadores Alexánder López e Iván Cepeda. También buscarán repetir curul Senén Niño y Alberto Castilla. En la lista aparecen líderes regionales, como el santandereano Leonidas Gómez; y sindicales, como Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT; el representante estudiantil Víctor Correa, y Parmenio Cuéllar, exministro de Justicia y exgobernador de Nariño. El Polo apuesta por aumentar o mantener su representación.

De la decencia

La lista que en coalición presentaron el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, la exministra Clara López y el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo, los tres actuales precandidatos presidenciales, la encabeza el escritor, periodista y guionista Gustavo Bolívar. Movimientos como la ASI, el Mais y la UP se sumaron a esta alianza. En la búsqueda de curules en el Senado también estarán la dirigente de la Unión Patriótica Aída Avella, el líder sindical Tarcisio Mora, el líder de las dignidades campesinas César Pachón, el exdiputado Rafael Ballén, la exsecretaria de Gobierno de Bogotá Gloria Flórez, entre otros. La lista para la Cámara de Representantes por la capital la lidera María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, asesinado líder del M-19.

El partido FARC

Luciano Marín Arango, a quien el país conoce como “Iván Márquez”, será la cabeza de lista al Senado de la ahora llamada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, en su estreno como movimiento político legal. Aparecen en ella Jorge Torres Victoria (“Pablo Catatumbo”), Criselda Lobo (“Sandra Ramírez”, excompañera de “Manuel Marulanda”), Victoria Sandino, Julián Gallo Cubillos (“Carlos Antonio Losada”) y Jesús Emilio Carvajalino (“Andrés París”), “Benkos Biojó” y “Fabián Ramírez”, todos excombatientes. Además fueron incluidos líderes de Voces de Paz, como Jairo Estrada y Francisco Toloza, y el cineasta colombiano Lisandro Duque. La apuesta de la FARC es con lista cerrada (voto no preferente).

La unión de los cristianos

Colombia Justa-Libres, el movimiento que reúne a la mayoría de iglesias cristianas del país, buscará tener una fuerte representación en el Congreso 2018. Su lista al Senado la encabeza John Milton Rodríguez, pastor de la iglesia Misión Paz a las Naciones de Cali. Figuran también los exsenadores José María Villanueva y Édgar Espíndola; Eduardo Pacheco, excongresista y quien formó parte del Partido Liberal; Sandra Liliana Palacios, Ronald Guzmán, Pedro Manuel Saumeth, Édgar Enrique Palacio y Jorge Antonio Trujillo, entre otros.