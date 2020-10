Así está el ambiente en Cámara para la moción de censura al ministro Carlos Holmes Trujillo

Para muchos sectores en el Congreso, no hay la más mínima posibilidad de remover al jefe de la cartera de la Defensa, sin embargo, consideran que debe haber cambios en la Fuerza Pública.

El accionar de la Policía en las manifestaciones que se desataron tras el homicidio del ciudadano Javier Ordóñez, en medio de un brutal episodio de abuso de autoridad, puso al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en la palestra pública. La situación se agravó cuando, el 24 de septiembre pasado, un soldado mató a Juliana Giraldo Díaz, en Cauca, cuando se desplazaba con su pareja en un vehículo, hecho que investiga la Fiscalía.

Ese mismo día, coincidencialmente, el ministro Trujillo salía a los medios de comunicación a responder a la orden de la Corte Suprema de Justicia. Esa sentencia le obligaba a pedir perdón por el accionar del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en las protestas de noviembre de 2019, en donde ocurrió el homicidio de Dilan Cruz, como consecuencia del impacto de un proyectil disparado por ese cuerpo policial.

El ministro se refirió al pedido de perdón que había hecho el 11 de septiembre y que, en consecuencia, las palabras de ese entonces eran válidas en el presente y en el futuro. Una respuesta que no dejó satisfecha a gran parte de la opinión pública ni a la familia del mismo Dilan Cruz, la víctima.

Son esos hechos los que han tejido el telón de fondo con el que el ministro enfrentará este miércoles la primera de varias mociones de censura que han sido convocadas en el Congreso de la República por parte de la oposición, que pide la salida del cargo del funcionario al considerar que el comportamiento de la Fuerza Pública, que ya se mide en muertos, se salió de control.

Varios partidos políticos han manifestado su apoyo al ministro y al Gobierno y, hay que decirlo, las cuentas para remover a Trujillo, al menos en la Cámara de Representantes, no dan. “Se sabe que no prosperará porque la mayoría le dará el apoyo al mindefensa. Y la moción de censura se hace es para que la opinión pública sepa que a Carlos Holmes Trujillo le quedó grande la cartera y no sabe cómo manejar la Fuerza Pública”, comenta el representante Inti Asprilla, de la Alianza Verde, quien es uno de los promotores del debate.

En ese sentido, criticó posturas del ministro en cuanto al uso del glifosato para reducir las hectáreas de cultivos de uso ilícito, la falta de garantías para los líderes sociales y la doctrina que rige en la Fuerza Pública. “Dentro de la Fuerza Pública hay quejas y no son escuchados. Los últimos acontecimientos de la Policía, el no pedir perdón y el justificar hechos que aún no se esclarecen dan para decir que Trujillo está en el lugar equivocado y lo único que quiere es una Presidencia para que esté país siga en lo mismo”, agregó.

Por esa misma línea opina la representante Ángela María Robledo, de Colombia Humana, quien considera que una persona como Trujillo no puede continuar en el cargo. “Un hombre como Carlos Holmes Trujillo no puede seguir encarnando una investidura fundamental, como la de ser ministro de Defensa en Colombia, que tiene por mandato constitucional tener el monopolio de la fuerza y de unas Fuerzas Armadas que deben ser democráticas en sus prácticas”, expresó Robledo.

Para la congresista, el mindefensa ha “pisoteado las leyes y desafiado los fallos de las cortes”. “Ese ministerio tiene como función primordial proteger la vida de quienes habitamos en este territorio, y esa ha sido la primera condición de incumplimiento de Carlos Holmes Trujillo. 64 masacres ocurridas este año, 574 líderes y lideresas asesinados durante el gobierno de Iván Duque, 200 este año. Los territorios confinados, niños y niñas reclutadas. Esa es la primera razón por la que debe irse, porque no ha tenido la capacidad de proteger la vida”.

Varios miembros de la bancada liberal en Cámara también coinciden con la oposición. “El ministro rompió el equilibrio de poderes cuando se negó a pedir perdón por los abusos cometidos por la Fuerza Pública, tal y como se lo había ordenado la Corte Suprema de Justicia, esto es una clara amenaza a nuestra democracia que no podemos permitir desde el Congreso”, comentó el representante Juan Carlos Losada.

Por supuesto, ya hay partidos que han decidido apoyar al Gobierno Nacional y al ministro Trujillo. El Centro Democrático, partido de gobierno, reafirmó en un comunicado de prensa su respaldo absoluto al funcionario: “Es un hombre íntegro, decente, honesto, demócrata, comprometido con la construcción de un país con mejores condiciones de seguridad que permite la preservación de nuestra Constitución Política y de las garantías ciudadanas, la inversión y la creación de empleo”.

Al respecto, la representante uribista Margarita Restrepo consideró que la moción de censura era improcedente y que se trataba de una estrategia populista de la izquierda. “Es uno de los ministros que ha tenido una ejecución más destacada, tanto en la Cancillería como en el Ministerio de Defensa. La oposición no puede venir con el cuento de que nos van a cambiar el orden social y las funciones a los ministros. Eso no le va a salir muy bien a la izquierda”, anotó Restrepo, para quien la Policía ya fue reformada a través del Código de Policía y lo que aún falta por hacer es socializar sus funciones.

En los conservadores también se le dio el respaldo al Gobierno. En un comunicado publicado el pasado lunes, la colectividad aseguró ser un “defensor firme de las instituciones”. “El partido no apoyará la moción de censura. Si bien, hay unos retos enormes en materia de seguridad, consideramos que el ministro viene adelantando las gestiones pertinentes. Hoy, más que nunca, esa institucionalidad requiere de nuestro apoyo y de estabilidad. En defensa, de la institucionalidad, el orden y la seguridad, apoyaremos al ministro”, dijo la representante conservadora Adriana Matiz.

La congresista entregó datos sobre las mociones de censura que se han hecho durante el gobierno del presidente Iván Duque. “Los resultados en las votaciones de esas mociones siempre han sido a favor del Gobierno, y en esta oportunidad no será contraria a esa decisión y la mayoría del Congreso continuará apoyando al ministro Carlos Holmes Trujillo. Una muestra de ello es que la semana pasada se aprobó la excusa del ministro para manifestar que no podía asistir a un debate de control político”, agregó.

Desde Cambio Radical, varias voces que pidieron no ser identificadas le aseguraron a El Espectador que hay consenso para apoyar al ministro de Defensa, sin embargo, esa será una decisión que se tomará a último momento. No obstante, dos de los miembros de esa bancada en la Cámara sí dieron sus posiciones.

Por un lado, el congresista César Lorduy anticipó que su intervención ante la plenaria será en defensa de la institucionalidad. “Defender la institucionalidad implica que el ministro que la dirige debe continuar porque hasta ahora los elementos, más allá de que no haya parecido bien o mal, no son suficientes como para considerar que una moción de censura pudiera ser aplicable”, expresó.

Para Lorduy, el ministro Trujillo acató la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y está de acuerdo con que se tomen medidas tanto para garantizare la protesta social como los derechos de quienes no participan en ella. En pocas palabras, concluye que las modificaciones o políticas que se adopten de ahora en adelante en ese sentido deben estar encabezadas por el actual ministro de Defensa.

En contraste, el representante José Daniel López, también de Cambio Radical, indicó que respetará la decisión que se adopte, pero sentó sus críticas a la gestión del ministro. “Hay un deterioro de la seguridad territorial en los espacios que debieron ser ocupados por el Estado, en los que se han presentado asesinatos de líderes sociales y las masacres van en aumento. También critico la actitud desafiante que tuvo con la Corte Suprema de Justicia”, expuso.

Según López, no debe haber dudas de que se necesitan reformas urgentes en la Policía y el Ejército para modernizar y fortalecer los procedimientos de reclutamiento y el ministro Trujillo, para él, no tendría ese interés: “Siento al ministro en un discurso de casos aislados y manzanas podridas”.

Por los lados del Partido de la U, el asunto es parecido a Cambio Radical. El representante Christian Moreno aceptó también que la Fuerza Pública necesita una intervención y que, en caso de extralimitaciones, tiene que haber castigo y sanción, pero considera que no se puede desacreditar a toda la institucionalidad.

“El ministro debe continuar en el ejercicio. No estoy de acuerdo con reformas que desarmen a la Policía o la conviertan en una fuerza civil o federada, ni tampoco la idea de que pase al Ministerio del Interior. En la U, más que una posición a favor del Gobierno, hay una posición a favor de la institucionalidad”, manifestó.

Durante el periodo de gobierno del presidente Duque se han realizado mociones de censura contra Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda; Ángela María Orozco, ministra de Transporte; y, en dos ocasiones, contra Guillermo Botero, antiguo ministro de Defensa. Ninguna prosperó, pero la oposición ha señalado que lo más importante es que se dé el debate sobre lo que sucede alrededor del Ministerio de Defensa.