Así fue la defensa de Óscar Iván Zuluaga ante el Senado por caso Odebrecht

En desarrollo de la continuación del debate de control político sobre Odebrecht en el Senado, este martes fue escuchado en plenaria el excandidato a la Presidencia por el Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga, quien defendió la transparencia de su campaña en 2014 e insistió en que a ella no ingresaron dineros de la multinacional brasileña.

Zuluaga, quien fue escuchado por proposición del expresidente y senador Álvaro Uribe, manifestó que todos los ingresos y gastos de su campaña permanecen en la contabilidad y que cinco investigaciones –entre ellas, algunas realizadas en Brasil– dan cuenta de su legalidad.

“Jamás en mi vida pública he cometido un acto de corrupción. Jamás he sido parte de sobornos. Siempre he actuado dándole la cara al país y presentándome como soy, un ciudadano que cumple la ley. Vengo a decirles que cumplamos la Constitución, que en el artículo 29 dice que toda persona se presume inocente hasta que no se le haya declarado judicialmente culpable”, manifestó.

Según le explicó el excandidato a la plenaria, ante la justicia brasilera el publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido como Duda Mendonça, negó que él o alguien cercano hubiese concedido una entrevista a la revista Veja de Brasil, en la que supuestamente contó que Odebrecht le pagó 1,6 millones de dólares por su asesoría a su campaña presidencial en 2014.

“A través de nuestros abogados, obligamos a Duda Mendonça a comparecer para que, bajo la gravedad del juramento y ante los jueces de Brasil, dijera la verdad de los hechos de lo que había ocurrido con mi campaña. En ese expediente, que le dimos a la Fiscalía, se dicen cosas muy reveladoras, como que nunca le dio la entrevista ni él ni una persona relacionada a la revista Veja, y que todo el proceso judicial no correspondía a la realidad de una entrevista, porque nunca se la dio y así se lo dijo a los jueces”, declaró.

Sostuvo también que la única participación de Mendonça en su campaña fue la negociación de los contratos de sus honorarios. Manifestó que, ante la publicación de la revista, tomó la decisión de pedirle al Consejo Nacional Electoral (CNE) que lo escuchara en versión libre “para poder aportar todos los elementos y promover una investigación exhaustiva”, y aplazó todas sus aspiraciones políticas y públicas, "por respeto a los siete millones de colombianos” que votaron por él.

“Desde el principio advertí que no quería que el CNE me exonerara por caducidad, sino que se diera una investigación de fondo para demostrar la actuación de mi campaña. Así se hizo, durante nueve meses fue sometida a una investigación rigurosa, no solo desde el CNE, sino con apoyo de la Fiscalía y otras instituciones”, aseguró.

Frente a las declaraciones del expresidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli, Zuluaga dijo que el 23 de febrero de 2017, en Sao Paulo, ante fiscales colombianos que lo interrogaron, este manifestó: “Nunca he entregado, transferido u ordenado transferir cualquier dinero a favor de la campaña presidencial del entonces candidato Óscar Iván Zuluaga o de cualquier persona relacionada con el comité de campaña a título de donación”.

En otra declaración de abril de 2017, recordó Zuluaga, Martorelli y otros tres directivos de Odebrecht afirmaron que “no sabían, ni se habían conocido con Óscar Iván Zuluaga, ni con mi hijo David Zuluaga, representante legal y responsable de la campaña”.

Por otro lado, Zuluaga indicó que la Fiscalía colombiana hizo un peritazgo sobre las supuestas transferencias que, mencionó Martorelli, se habían hecho a Mendonça a una empresa denominada Topsail Holding en la ciudad de Panamá. “El informe de los peritos concluye que Duda Mendonça adquirió esa empresa el 2 de diciembre de 2015, año y medio después de haber terminado mi campaña presidencial”.

Evocó además que 17 funcionarios de su campaña fueron sometidos a una investigación para establecer si habían visitado paraísos fiscales y señaló que sus cuentas bancarias personales, las de su familia, su señora, sus hijos y campaña fueron auditadas. “Aportamos elementos claves, como 15 registros documentados en los que la campaña devolvía dinero a donaciones que estaban sobrepasando el tope, lo que demuestra el rigor y la organización de mi campaña”, agregó.

Por todo esto, Zuluaga recordó que el CNE archivó el caso, “no por caducidad, sino porque se demostró que no hay ninguna prueba que pueda dar certeza a lo que se había investigado”. En esa línea, dijo que en mayo de 2017 pidió a la Procuraduría de Brasil informar si él o su campaña estaban investigados o mencionados en el expediente de Lava Jato.

“El 6 de junio de 2017 el fiscal general de Brasil responde que no estamos investigados, ni aparecemos en los expedientes del Tribunal Supremo Federal de Brasil. El paso siguiente fue ir ante ese tribunal, la máxima instancia judicial”, precisó.

El excandidato concluyó su intervención diciendo que hará todos los esfuerzos para limpiar su honra y la de su hijo, “como ya lo hicimos con la campaña del supuesto hacker, que hoy hace tránsito a cosa juzgada”. Insistió que actuará con prudencia y respeto a la justicia, pero “con la firmeza” de que su campaña fue honorable y nunca actuó al margen de la ley.

“Nada vale más en la vida de un hombre que ha hecho política y ha estado en la vida pública que su honra y buen nombre, no solo mío, sino de mi familia”, puntualizó.

A finales de enero de 2017, se conoció que la multinacional brasileña Odebrecht habría aportado a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014 mediante giros al publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido como Duda Mendonça. Un mes y medio después sucedió lo propio con la campaña en 2010 de Juan Manuel Santos, al evidenciarse que la compañía habría pagado a través de una firma privada la elaboración de 400.000 afiches.

