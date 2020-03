Así reaccionan congresistas a determinación de la Corte sobre el aborto

Tras la decisión de la Corte Constitucional alrededor del aborto, que optó por no cambiar las reglas de juego y mantener las tres causales para el procedimiento, en el panorama político las declaraciones y pronunciamientos no se han hecho esperar.

No es para menos, si se tiene en cuenta que –previo a conocerse la determinación del alto tribunal– muchos senadores y representantes reclamaron que la discusión sobre despenalizar el aborto por completo debía darse en el Congreso de la República, con todo y que aún no ha tomado decisión alguna, pese a que se han presentado más de 30 proyectos sobre la materia.

Tras meses de expectativa, la Sala Plena de la Corte, con una votación de seis contra tres, no acogió la ponencia que presentó el magistrado Alejandro Linares –que pedía despenalizar el procedimiento en las primeras 16 semanas de gestación– y, en cambio, consideró que las demandas que originaron la discusión no contaban con los requisitos mínimos, por lo que no ameritaban un nuevo pronunciamiento. En otras palabras, nada cambió.

Una de las primeras en pronunciarse fue la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, que lamentó la decisión de la Corte Constitucional y le pidió al Gobierno plantear una ruta segura de sexualidad. En febrero, la congresista envió una carta a la Corte, con el apoyo más de 1.000 firmas, solicitando la despenalización del aborto.

“Desde el Congreso debemos continuar con la tarea de lograr consensos para que, por medio de una ley, se consiga despenalizar el aborto y se den los lineamientos de política pública para que los prestadores de salud garanticen el acceso al derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo de manera favorable a las mujeres y para que el ejecutivo la reglamente”, manifestó.

A su turno, la representante María José Pizarro, de la coalición Decentes, insistió en que se necesita el aborto sin condiciones “durante los primeros meses y con seguridad médica para no morir en el procedimiento, también educación sexual y anticoncepción para jamás tener que abortar”.

En contraste, el senador John Milton Rodríguez, del partido político cristiano Colombia Justa Libres, aseguró que, con la determinación de la Corte, “ganó Colombia y ganó la vida (…) vamos a avanzar hasta lograr que la vida se respete desde la concepción”.

Quien también se pronunció fue la senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, quien reivindicándose como “provida”, celebró la decisión. “El respeto por la vida desde su concepción es un derecho a proteger. Inhibición de la Corte frente a la despenalización del aborto cierra la puerta a una cultura de muerte. Seguiremos trabajando en defensa de la vida”.

El senador Richard Aguilar, de Cambio Radical, manifestó que buscarán abrir en el Congreso una discusión nacional, “con todas las ideologías, para regular esta práctica, que tenga en cuenta la vida e integridad de la mujer, los derechos reproductivos y la vida del que está por nacer”.