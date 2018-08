Aunque no haya sido designado, usted podría ser jurado en la Consulta Anticorrupción

El registrador nacional, Juan Carlos Galindo, alertó sobre la ausencia de las personas delegadas para esta labor el próximo domingo pues no asistieron a la capacitación, por lo que les recordó que habrá sanciones.

Si usted no fue designado como jurado de votación para supervisar la jornada electoral de la Consulta Anticorrupción el próximo domingo, 26 de agosto, aún puede ser solicitado para que ejerza esta función. Así lo anunció el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, tras alertar que apenas el 62% de las personas designadas para tal fin acudieron a la capacitación.

“Hicimos el proceso de selección de jurados, los designamos, les informamos su designación, montamos en nuestra página el aplicativo de información y organizamos jornadas de capacitación. Sin embargo, tuvimos una regular asistencia por parte de los jurados de votación”, informó Galindo. En ese sentido, agregó que lo dispuesto en el Código Electoral es que los votantes pueden convertirse en testigos el mismo día de las votaciones.

“Si una persona llega a votar a las 8:00 a.m. y no hay jurados de votación, el delegado de la Registraduría puede decir: ‘señor, por favor, agradecemos su concurrencia para ejercer su derecho al voto, pero además lo necesitamos para que nos ayude con las funciones de jurado de votación”, puntualizó Galindo. Según el funcionario, hay más de 600.000 colombianos designados como jurados de votación.

Si estas personas no asisten el domingo al puesto de votación que les delegaron, Galindo prometió sanciones. Si es un funcionario del Estado, podrá ser destituido. Si se trata de un particular, podría recibir una multa de hasta 10 salarios mínimos. La Registraduría diseñó una capacitación virtual para que los jurados que no asistieron a la capacitación puedan prepararse en línea, en la web www.registraduria.gov.co.