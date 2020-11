A través de una carta, el exministro informó que no seguirá a la cabeza del partido. Sin embargo, aseguró que se mantendrá en su trabajo por fortalecer la colectividad en las regiones.

Semanas después de la agitación que dejó en las filas del Partido de la U la salida de Roy Barreras y Armando Benedetti, el presidente de la colectividad, Aurelio Iragorri, anunció su renuncia a tal dignidad. A través de una carta, el exministro anunció que no seguirá como cabeza de la colectividad, pero hizo la salvedad de que seguirá militando en la U y trabajando para defender los principios del partido.

Iragorri ha estado alejado en el último tiempo de los asuntos de su partido debido a que su condición de salud no ha sido la mejor tras contagiarse con COVID-19, enfermedad que le cobró la vida a su padre, Aurelio Iragorri Hormaza. Precisamente, según lo dicho en la carta, fue esta enfermedad uno de los motivos por los que decidió apartarse del cargo.

“Me voy de la dirección del Partido de la U porque siento que esta nueva oportunidad que la vida me dio puedo aprovecharla mejor fuera de un escritorio; porque creo que la Unidad que he defendido tantos años no está metida entre muros, sino que habita en los territorios de Colombia”, expresó Iragorri en su renuncia a la presidencia.

En su carta, el ahora expresidente de la U también hizo una invitación “a cambiar la manera de hacer política en el país” y señaló que salir de la crisis del COVID-19 es la principal meta a la que debe apuntarse. “Llegó la hora de pensar en Colombia desde el hoy, no desde los debates del ayer”, fueron las palabras de Iragorri para luego decir que desde el Gobierno se debe “repensar la productividad y la competitividad”.

La salida de la presidencia de Iragorri de la U se da justo en uno de los momentos de mayor inestabilidad del partido desde que fue fundado para las elecciones de 2006. Gracias a la pandemia, la colectividad no ha podido llevar a cabo su convención nacional. Se supone que esta se iba a llevar a cabo en marzo, pero el comienzo de la contingencia lo impidió. Luego, la enfermedad de Iragorri llevó a un nuevo aplazamiento.

Esto llevó a que se pusiera en duda el mandato de Aurelio Iragorri, pues solo se había votado para que fuera presidente de la U por dos años y ese periodo se venció en marzo de este año. Sin embargo, ahora, con la renuncia del también exministro de Juan Manuel Santos, el partido llega a su convención, que se hará de forma virtual, sin una cabeza visible.

Vale agregar que la lucha por la presidencia fue una de las razones de la salida tanto de Roy Barreras como de Armando Benedetti. Supuestamente, los rumores que desde la Casa de Nariño se había dado la orden de que la sucesora de Iragorri fuera la exgobernadora Dilian Francisca Toro llevó a estos senadores a salir de la colectividad en la que llevaban poco más de 12 años. Sin embargo, al interior del partido se negó que desde el Ejecutivo se hubiera dado una directriz de ese tipo.