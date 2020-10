Autoridades indígenas aplazan reunión en Cauca con comisionado de Paz

Así lo explicó José Fernando Conejo, alcalde de Totoró, quien indicó que los encuentros agendados entre Miguel Ceballos y los consejeros mayores se reanudarán a partir del 23 de octubre. Dijo que los pueblos indígenas aplazan el encuentro en solidaridad con la minga.

En medio de los cuestionamientos al Gobierno por no aceptar decididamente sentarse con la minga en Bogotá, este martes, las autoridades indígenas aplazaron el encuentro que tenían programado con Miguel Ceballos, comisionado de Paz, en el Cauca.

(Lea esta entrevista: “No es momento de hablar de campañas presidenciales”: Dilian Francisca Toro)

A pesar de la crítica ciudadana por la determinación de Ceballos de viajar hasta ese departamento, a sabiendas de que la minga estaba en Bogotá y ese era el espacio de encuentro más propicio, el comisionado respondió temprano este martes que no solo tenía un compromiso con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), sino también con los gobernadores indígenas. “Cambio la agenda y reprogramo si ellos me lo piden”, dijo a los medios.

No obstante, el encuentro planillado con la autoridad indígena no se realizó. Así lo confirmó José Fernando Conejo, alcalde de Totoró, Cauca, en donde estaba organizado el encuentro. “La comunidad de Totoró apoya la minga y por ende para no generar divisiones dentro de la organización, decidimos aplazar el encuentro una vez finalice la minga” registró RCN Radio.

(Lea también: Por el cambio de paradigma del divorcio, el proyecto que eliminaría las causales y la culpa)

Según comunicaciones del comisionado de Paz, Conejo sí se sentó con Ceballos, pero en Popayán, en el marco del trabajo para la implementación del Plan Social del Cauca que, según escribió Ceballos en su Twitter “beneficia a diferentes comunidades de la región”. Sin embargo, como respaldo a la minga que continúa en Bogotá, esperando una respuesta positiva del presidente Iván Duque. En ese sentido, la reunión de este 20 de octubre quedó reprogramada para el 23, es decir, el próximo viernes.

Reprogramamos nuestra visita a Totoró, Cauca, para el viernes 23 de octubre a las 10:00 am. Nos reuniremos con el gobernador indígena de Totoró, el alcalde y toda la comunidad. Esta agenda se hace en cumplimiento del #PlanSocialDelCauca. pic.twitter.com/cigCviTXp0 — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) October 20, 2020

De ahí, el 24 y 25 Ceballos dialogará con las comunidades étnicas de Paéz, Belalcázar, y estará en Popayán nuevamente. De ahí, el 26 irá a los municipios caucanos de Santa Rosa, para sentarse con la Asociación Sur Yanacona, el 27 a Silvia, con la Asociación Oriente, el 28 en Morales, con Norte ACIN, el 31 en Timbiquí, con Asociación Pacífico, el 2 de noviembre en Puracé, con Centro Coconuco, y el 3 en Caldono con la alcaldía.