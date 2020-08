Avalan terna para defensor del Pueblo: la elección será el viernes

Con cuatro votos a favor y solo uno en contra (el del representante Jorge Gómez, del Polo), la Comisión de Acreditación de la Cámara aceptó las tres hojas de vida presentadas para este cargo, luego de que Elizabeth Martínez renunciara a su aspiración y el presidente Duque incluyera el nombre del magistrado auxiliar Luis Andrés Fajardo.

Este miércoles, la Comisión de Acreditación de la Cámara de Representantes aprobó finalmente la terna enviada por el presidente Iván Duque para que el Congreso escoja al nuevo defensor del Pueblo. Con una votación de cuatro a favor y solo uno de sus integrantes en contra (el representante Jorge Gómez, del Polo), la comisión avaló las hojas de vida de los tres aspirantes: Myriam Martínez, directora de la Agencia de Tierras, Luis Andrés Fajardo, magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, y Carlos Camargo, director ejecutivo de Fededepartamentos.

Según manifestó el representante Gómez, aunque el presidente Duque recompuso la terna con el nombre de Luis Andrés Fajardo, después de que Elizabeth Martínez renunciara a su aspiración, a su juicio la terna no presenta personas idóneas en el tema de derechos humanos -un tema clave en esta institución-, y Myriam Martínez no cumple con el requisito de los años de experiencia en el ámbito jurídico.

“Me reafirmé en que la doctora Myriam Martínez no cumple con el requisito de los 15 años de experiencia para aplicar al cargo de defensor del Pueblo. La terna se recompuso con un magistrado auxiliar de la Corte Constitucional que, así no me guste porque no tiene experticia en derechos humanos, cumple con los requisitos de la ley. Al igual que Carlos Camargo, no tiene ninguna trayectoria en ese tema”, explicó Gómez.

Sin embargo, el resto de los miembros de la Comisión de Acreditación, consideraron que unas funciones que cumplió Martínez en la Agencia Nacional de Tierras (entidad en la que está desde 2018), sí avala su experiencia en el ámbito jurídico. Los demás integrantes de la comisión son: Eloy Chichí Quintero, de Cambio Radical, Wadith Manzur, del Partido Conservador, José Vicente Carreño, del Centro Democrático, y Elbert Díaz Lozano, de la U.

“Pero eso no es cierto. Tan no es cierto que para eso la Agencia tiene su propia oficina jurídica para esas funciones”, añadió Gómez. No obstante, la hoja de vida de Martínez, que está en la página de la Agencia de Tierras, dice que tiene más de 18 años de experiencia laboral y ha trabajado en el cargo de jefe de la oficina jurídica y como directora jurídica encargada en EPM Bogotá Telecomunicaciones S.A., pero no especifica los años dedicada a ese servicio.

Sobre ello, la representante Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, trinó que la terna carece de mujeres que puedan alcanzar este cargo, y que la única que está compitiendo por el cargo, es decir Martínez, tiene apenas 13 años de experiencia.

Ahora, con el aval de la Comisión de Acreditación, queda lista la terna para que este viernes (14 de agosto) la Cámara de Representantes elija a quien será el reemplazo de Carlos Negret en la Defensoría. Y los votos de los congresistas y los apoyos de los partidos parecen indicar que el nuevo defensor será Carlos Camargo. Según algunos sectores de la oposición, preocupa que una persona que consideran no tiene mayores conocimientos y experiencia en derechos humanos ocupe un cargo que en los últimos años ha cumplido una labor de acompañamiento en las regiones más vulneradas por a violencia.

“Carlos Negret es una persona que desarrolló y desempeñó una función importante. Recorrió el país acompañando a las comunidades, sacó alertas tempranas en torno a las amenazas a líderes sociales. Aunque los dientes de la Defensoría no son muy grandes, la acción del señor sí puso en evidencia la violación de los derechos humanos en el país. Lo que pasará seguramente es un cambio profundo en eso, porque ya parece que está echada la suerte y las mayorías van a votar por Camargo. seguramente será un burócrata manejando unas cuotas importantes desde Bogotá”, comunicó Gómez, que desde que se presentó la terna ha manifestado su férrea oposición frente a los nombres en ella consignados.

La experticia en derechos humanos no es un requisito para dicho cargo y por ello, después de esta experiencia con la terna, Gómez manifestó que la ciudadanía debería exigir que se tenga en cuenta ese punto a la hora de que un presidente proponga a los opcionados.