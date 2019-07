Bancada alternativa radica proyecto para prohibir el glifosato

-Redacción Política

Este miércoles los partidos de oposición al Gobierno Duque radicaron un paquete de 26 proyectos de ley y de acto legislativo para tramitar en este recién iniciado año legislativo. Las propuestas que defenderán giran en torno a la implementación del Acuerdo de Paz, la protección de los derechos sociales para las comunidades y la protección del medio ambiente. En ese sentido, la iniciativa con la que buscan prohibir el uso total del glifosato es pieza fundamental para la bancada alternativa en el Congreso.

(Lea: Corte Constitucional mantiene condiciones para retomar aspersión con glifosato)

De la presentación del proyecto hicieron parte los senadores Iván Cepeda y Wilson Arias, del Polo Democrático, Victoria Sandino y Griselda Lobo y Carlos Antonio Lozada, de la FARC, Aída Avella, de la Unión Patriótica, Gustavo Bolívar, de los Decentes, Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, y María José Pizarro, representante a la Cámara por los Decentes.

Y sobre la iniciativa, Sanguino expresó que esta va en línea del reciente fallo de la Corte Constitucional en el que, aunque reduce las exigencias, mantiene las condiciones que le impuso al Gobierno, en caso de decidir utilizarlo. “Hemos escuchado en los últimos días el pronunciamiento que establece los protocolos que debe cumplir el Gobierno y que debe hacer el Consejo Nacional de Estupefacientes. El Gobierno insiste tercamente en que retornemos al pasado de la fumigación, algo que no resuelve el problema de los cultivos de uso ilícito en Colombia, que es una alternativa costosa y solución ineficiente. Por esa razón nosotros queremos enviar un mensaje contundente desde el Congreso de la República, al Gobierno y al Consejo Nacional de Estupefacientes. Prohibición de su uso”, dijo.

(Le recomendamos: Alternativas sostenibles al uso de glifosato según un experto en estudios ambientales)

El proyecto tiene, además, un componente importante: no solo pide la eliminación del químico en el tema de cultivos considerados de uso ilícito, sino que propone un lapso de 10 años para que el se sustituya progresivamente su utilización en otras actividades agrícolas. De esa manera, la bancada alternativa busca que el país logre una hacer una transición completa y estar libre en 2029 del glifosato.

“Estamos enfrentando el químico en sus diversos usos y presentaciones. Porque el hecho de que se utilice en actividades agrícolas lejanas a la siembra de coca no quiere decir que no constituya un riesgo contra la salud humana y el medio ambiente. Incluso, las demandas perdidas por Monsanto y Bayer en Estados Unidos han sido porque se ha demostrado y documentado que tiene utilizarlo tiene efectos cancerígenos. Fueron de actividades de jardinería. Luego, el riesgo del glifosato no es en el cultivo de la hoja de coca sino en todos sus usos en la legalidad”, argumentó el senador.

Ahora, aparte de ese proyecto de ley, los congresistas también radicaron el que propone un servicio social para la paz para sustituirlo por la obligatoriedad del servicio militar; el que busca realizar una reforma política y electoral que “permita la apertura democrática para construcción de una paz, estable y duradera”; el que busca promocionar los derechos de las mujeres rurales (que lidera el senador Iván Cepeda); y el que reconoce derechos al campesinado en general, reconociendo además la territorialidad de esta población.

(Para leer: Uso de glifosato: ¿qué dicen los gobernadores?)