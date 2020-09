Bancada del Caribe rechaza demanda de Electricaribe a ciudades de la región

“Malvada, perversa e inoportuna”, así calificaron los parlamentarios de esa parte del país a la acción jurídica interpuesta por la empresa de energía reclamando el pago de miles de millones por el consumo de energía.

Un bloque de 18 congresistas del Caribe calificaron de “malvada, perversa e inoportuna” la demanda que Electricaribe le interpuso a varias ciudades de esa región, para reclamar el pago de miles de millones de pesos por consumo del servicio de energía. Los parlamentarios le exigieron a esa compañía “respeto por la ciudadanía” pues, según expresaron, no tiene ningún sentido la acción jurídica.

(Lea: El proyecto que busca “elevar” el debate político exigiendo títulos a congresistas)

Mediante un comunicado, la bancada del Caribe argumentó que, en conjunto con el Gobierno, construyeron y aprobaron el Plan de Salvamento de Servicio de Energía para esta región. “Solicitamos, apoyamos y aprobamos billones de pesos para que Electricaribe pudiera seguir prestando su servicio y no nos viéramos condenados a un apagón total, causado por la ineficiente administración de esta compañía. Esta bancada se hizo aliada de esta compañía, coadyuvando ante el Gobierno para que la empresa pudiera recibir los recursos que le permitieran invertir en sus destartalados equipos y con ello garantizar que el servicio no se dejara de prestar en ningún caso”, ampliaron los firmantes.

Ante esos hechos, los legisladores manifestaron que no entienden la postura de Electricaribe en relación a la ciudadanía, pues esta ha asumido “de manera civilizada durante muchos años un alto costo económico y social por la negligencia y la negativa de Electricaribe de invertir en el mantenimiento y reposición de su vetusta infraestructura. Resulta que ahora las ciudades terminan debiéndole a una empresa que se ha caracterizado por la pésima calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica y, ahora, por su maldad y perversidad”, enfatizaron.

(Lea también: Iván Cepeda denunciará a fiscal Barbosa y a 16 congresistas del Centro Democrático)

Consideraron inaceptable que la empresa haya acudido a “un juez que no era el competente”, que haya radicado esa demanda a “espaldas de la Junta Directiva Consultiva”, y que no haya acudido primero a la conciliación y a la neegociación directa con las ciudades. Expresaron que Electricaribe pretende cobrar por unas obligaciones que no existen y que, en caso de haber existido, prescribieron. “Ya han pasado más de cinco años de haber sido exigibles”, escribieron e insistieron que continuarán solicitando la declaratoria de no pago a esas obligaciones. Finalmente, comunicaron que unirán esfuerzos para que esta situación no afecte el empalme con los nuevos operadores del mercado, atendidos por Caribe Sol y Caribe Mar.