Benedetti recusará a magistrada que lo llamó a indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito

Se trata de la magistrada Cristina Lombana, que citó al senador para que comparezca por un proceso en el que supuestamente aumentó su patrimonio de manera inexplicable.

En la tarde de este jueves se conoció un llamado a indagatoria al senador Armando Benedetti por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El proceso en contra del congresista recién desempacado en la Colombia Humana es por un posible enriquecimiento ilícito. Dichas pesquisas están siendo comandadas por la magistrada Cristina Lombana.

Precisamente, el exmilitante de la U se despachó en contra de la magistrada Lombana tras conocerse la citación a indagatoria. “Desde hace dos años he denunciado públicamente la persecución que esta señora, que llegó a la Honorable Corte Suprema de Justicia no precisamente por sus conocimientos jurídicos, ha venido adelantando en mi contra”, fue uno de los señalamientos de Benedetti ante la togada, que anteriormente fue oficial del Ejército.

Por esto, el senador Armando Benedetti anunció que recusará a la magistrada. “Demostraré ante la opinión pública y las instancias pertinentes que esto hace parte de una persecución político-jurídica en la que están involucrados varias de las personas más poderosas e intocables del país, también señaló el congresista, que aseguró que todo se trata de una persecución por sus recientes comentarios en el caso de Odebrecht.

“Esta decisión, como otras anteriores, tiene como factor común que siempre se da luego de una denuncia o pronunciamiento público de mi parte relacionada con Odebrecht o en contra de los señores Néstor Humberto Martínez, Juan Manuel Santos, Luis Carlos Sarmiento Angulo o de Jaime Lombana”, aseveró el senador.

Para Benedetti, la supuesta persecución se evidencia en varias órdenes dadas por la magistrada Lombana, entre las que supuestamente está investigar 200 personas “cercanas a mí las cuales, sobra decir, ni siquiera son aforadas y desde hace mucho tiempo no tienen ningún tipo de relación conmigo”.

En este mismo sentido, para el senador, la magistrada ha cuestionado a más de 100 testigos, pero no ha tenido mayor respuesta de estos. Además, según el congresista, la magistrada aprovechó una denuncia del abogado Jaime Lombana, para abrirle otros 7 procesos “sin ningún sustento jurídico”.

El llamado a indagatoria contra Benedetti es en el marco de un proceso por presunto enriquecimiento ilícito. El legislador habría aumentado su patrimonio en casi $3.000 millones, en las dos décadas que lleva en el Congreso, pero, al parecer, ese dinero no provino de sus labores como legislador.

Las pruebas que recaudó la Corte darían cuenta de que, durante el tiempo que Benedetti ha sido congresista, particularmente entre 2002 y 2018, su patrimonio creció, sin que esos ingresos provinieran de sus labores como legislador, dice la decisión que conoció El Espectador. En 2008, por ejemplo, a Benedetti le habrían entrado $611.000 más de lo que reportó como sus ingresos de congresista; en 2009 esa cifra subió a $169 millones; en 2014 no tendría cómo justificar $76 millones; otros $17 millones en 2015 y $717 millones en 2016.

Y es que, según se lee en la decisión de la Corte, Benedetti tiene reportado en la DIAN que su única actividad económica es la de ser congresista, por lo que se esperaría que todos sus ingresos vinieran de esto. No obstante, el alto tribunal pidió información a la Senado y Cámara para verificar cuánto dinero recibió el congresista barranquillero por concepto de sus funciones desde 2002 para triangular el flujo de caja con lo que declaró en renta y lo que se puede extraer de los movimientos en sus cuentas bancarias. Las cuentas no dan. No por pocos pesos, sino por miles de millones.