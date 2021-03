¿Benedetti se va del pacto histórico de Gustavo Petro?

En un trino de alto calibre, el senador dijo que abandonaría esa apuesta política, como respuesta a las palabras del congresista Gustavo Bolívar.

El senador Armando Benedetti dijo este viernes que se iba del Pacto Histórico de Gustavo Petro. Lo hizo en un trino de alto calibre contra el parlamentario Gustavo Bolívar, del resorte de Petro. “Curioso que usted hoy confíe tanto en Cristina Lombana (magistrada de la Corte Suprema de Justicia). Su clasismo y machismo, sumado a su afán por protagonismo, son el verdadero obstáculo que tiene el pacto histórico. Me voy no por su petición, sino por su actitud desleal, canalla y de un hijueputa”, escribió Benedetti.

(Benedetti recusará a magistrada que lo llamó a indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito)

El trino fue en respuesta a un reciente mensaje de Bolívar, en el que le pedía que, mientras resolvía sus líos con la justicia, renunciara a su participación en la coalición de izquierda que conforman Colombia Humana, Polo Democrático y MAIS, entre otros.

“Creo en la Corte. Si Benedetti es culpable, irá preso, si es inocente, será absuelto. No deja de ser curioso que los supuestos delitos fueron cometidos cuando era uribista, pero lo acusan ahora que se suma al pacto histórico. Le pido que se retire del Pacto mientras resuelve su situación”, trinó Bolívar, lo que desencadenó la publicación de Benedetti. Al final de la tarde, Bolívar le respondió a Benedetti: “El Pacto Histórico está por encima de nosotros”.

El desencuentro subido de tono hace referencia a la citación que le hizo la Sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. El alto tribunal está revisando el aumento del patrimonio del senador, que ascendió a casi $3.000 millones entre 2002 y 2008. Según esta investigación formal que adelanta la Corte, el aumento de sus recursos no provino de su actividad como congresista, única labor económica que tiene registrada en la DIAN.

(Contexto: Armando Benedetti, citado a indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito)

Al respecto, el parlamentario dijo, entre otras cosas, que la magistrada Lombana había resuelto utilizar esta nueva investigación para enlodar de alguna manera su vida pública. “Siete casos me abrió Cristina Lombana aprovechando las emboscadas de mis enemigos políticos y como no ha encontrado una sola prueba ni un solo testigo en mi contra, la señora termina “inventándose” un nuevo radicado”, dijo en un reciente trino. Así mismo, añadió que recusará a Lombana por esta indagación.

“Esta decisión, como otras anteriores, tiene como factor común que siempre se da luego de una denuncia o pronunciamiento público de mi parte relacionada con Odebrecht o en contra de los señores Néstor Humberto Martínez, Juan Manuel Santos, Luis Carlos Sarmiento Angulo o de Jaime Lombana”, expresó días atrás.

A raíz del caso, Bolívar consideró que Benedetti no debería estar en la coalición de la que él hace parte, y Benedetti respondió en el mismo tono que ha utilizado en anteriores publicaciones. Si bien no fue explícito en su salida del pacto histórico, sí dio a entender que, si llega a dejarlo, no lo haría por la petición del legislador de la Lista de los Decentes, sino por las actitudes que mencionó.

Mientras esto ocurre, se conoció un nuevo avance en los procesos judiciales que se adelantan contra Benedetti. En la decisión de llamar a indagatoria al congresista por presunto enriquecimiento ilícito, hay una mujer clave: Ruby Corredor, excontratista de la Superintendencia de Notariado y quien le vendió a Benedetti un apartamento en un exclusivo sector de Bogotá, transacción que los tiene en líos a ambos. Se conoció que el próximo 7 de abril se leerá la acusación a Corredor por dicha venta. La Fiscalía intentará llamarla a juicio por lavado de activos, entre otros delitos.

(Para más contexto: En abril se leerá la acusación a mujer que vendió apartamento a Armando Benedetti)

Armando Benedetti fue, durante varios años, congresista del Partido de la U. Sin embargo, en octubre de 2020 renunció a esta colectividad. En ese momento —en el que también renunció su excompañero de bancada, Roy Barreras—, Benedetti manifestó que lo hacía porque no le quedaba otra alternativa. “El partido no es ni fu ni fa. El partido nace con Uribe y con Santos, pero a Santos nunca le gustó el Partido de la U porque era el partido de Uribe”, agregó en una entrevista con Semana. Añadió, además, que, a diferencia del senador Roy Barreras, él no tenía a donde llegar.

No obstante, en febrero de este año, afirmó que aterrizaba a la coalición del Pacto Histórico, de Gustavo Petro, para “tejer puentes” entre ese sector de izquierda y empresarios, entre otros grupos. “Yo me comprometo y me uno al pacto histórico. Entre todos podemos construir un país democrático, equitativo y en paz”, dijo en ese entonces. Hoy, según sus declaraciones, estaría pronto a salir del mismo.