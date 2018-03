Café entre De la Calle y Fajardo, el florero de Llorente del Partido Liberal

Poco les agradó a algunos integrantes de la bancada roja que el candidato del Partido Liberal, Humberto de la Calle, se tomara el tan aclamado café con Sergio Fajardo, candidato de la Coalición Colombia, con miras a evaluar una posible alianza de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Ya el lunes habían anunciado varios congresistas su intención de apoyar la candidatura del aspirante uribista, Iván Duque, en caso de que dicha unión se consolidara, hecho calificado por De la Calle como una “maroma oportunista”.

Por esta razón, la próxima semana se reunirán César Gaviria, presidente del Partido Liberal, con los miembros disgustados para analizar la situación y definir si se dará un respaldo a la posible coalición como congregación o si, por el contrario, cada parlamentario podrá apoyar a otro candidato.

El dictamen del partido rojo, que se ha mostrado fraccionado en las últimas semanas, pesará en la balanza electoral, teniendo en cuenta que, con alrededor de 2'500.000 votos, se afianzó como la segunda fuerza mayoritaria en el nuevo Congreso de la República, tras los resultados de la jornada electoral del 11 de marzo.

Las molestias de los legislativos liberales comenzaron cuando De la Calle eligió a Clara López como su fórmula vicepresidencial sin antes consultarles. Los acercamientos a Sergio Fajardo sin su aprobación agravaron las tensiones.

El representante Alejandro Chacón le expresó a RCN Radio que “si De la Calle sigue desinflando su candidatura tomando decisiones unilaterales sin la militancia, sin aquellos que fuimos los que sacamos los 2 millones y medio de votos, ese desconocimiento tendrá que recibirlo el candidato a donde se vaya, puede ser el doctor Fajardo o cualquiera”.

Aunque Gaviria, político estratégico, puede orientarse a que los rojos asuman una posición como unidad frente al próximo gobierno, su liderazgo dentro del partido se ha visto debilitado frente a las posturas de un grupo de senadores electos, apoyado por Juan Fernando Cristo, quienes el 13 de marzo habían anunciado que no reconocerían ni acatarían las directrices del jefe liberal.

La decisión sobre el apoyo o no a la unión entre los candidatos de centro por parte de los congresistas liberales podría ser el florero de Llorente que estallaría la desde hace tiempo latente crisis del partido.

Entretanto, De la Calle está a la espera de la respuesta del Consejo Nacional Electoral para que aclare si es posible jurídicamente aliarse con Fajardo antes de la primera vuelta a través de una especie de consulta interpartidista, debido a que este fue elegido en noviembre como candidato único del Partido Liberal en una consulta popular.

Fajardo, por su parte, declaró el martes en Blu Radio que, de recibir una negativa por parte del CNE, no procederá a avanzar en la unión con el candidato liberal. “Naturalmente no sería viable la coalición. Si dicen que no, pues no se puede”.

