Cámara de Representantes acepta renuncia de Byron Yepes, de FARC

-Redacción Política

La plenaria de la Cámara de Representantes aceptó este jueves la renuncia presentada por el representante Byron Yepes, de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), quien mostró su deseo de dejar a un lado la curul, que le entregó el acuerdo de paz, por quebrantos de salud.

“En las últimas semanas he venido presentando serios quebrantos de salud, compleja situación que está siendo tratada por médicos especialistas, quienes han sido categóricos en que debo evitar altos niveles de estrés, fuertes emociones y la necesidad imperiosa de trasladar mi domicilio a una ciudad o territorio sobre el nivel del mar”, señaló Yepes en su carta de renuncia.

Agregó: “Expreso mi deseo e intención de presentar mi renuncia irrevocable al cargo de representante al Cámara por Bogotá”. A su lugar llegará quien lo seguía en la lista cerrada presentada por la FARC, Carlos Alberto Carreño Marín, conocido como Sergio Marín.

Carreño nació en Bogotá en 1978 e ingresó a las Farc a mediados de los años 90, en pleno auge del genocidio contra la Unión Patriótica. Carreño militó en la Juventud Comunista, e hizo parte de los movimientos sociales que tomaron fuerza en la escena estudiantil bogotana, especialmente en la Universidad Nacional, donde cursó algunos semestres de economía.

Desde que ingresó formalmente a las Farc, y abandonó la vida clandestina, tomó el alias de Sergio Marín y cumplió principalmente misiones políticas y de formación de cuadros guerrilleros. En 2013 se integró a la delegación de paz de La Habana y su principal tarea fue darle forma al equipo de comunicaciones que informó, desde Cuba, sobre el desarrollo del proceso de paz.

Es de recordar que la renuncia de Byron Yepes a la Cámara de Representantes por razones de salud se suma la ausencia de sus copartidarios de la FARC en el Congreso que no llegaron por distintos motivos. En el Senado, de las cinco curules a las que tenían derecho por cuenta del Acuerdo de Paz, apenas se ocuparon cuatro de ellas: Pablo Catatumbo, Sandra Ramírez, Carlos Antonio Lozada y Victoria Sandino estuvieron el pasado 20 de julio en el Legislativo. Entre tanto, los cupos para Iván Márquez y Jesús Santriche, Cámara, siguen vacantes.

En el primer caso, el propio exguerrillero envió una carta pocos días antes de la posesión de los nuevos congresistas para el periodo 2018-2022 en la que afirmaba que no tomaría su nueva dignidad por considerar que lo pactado en Cuba viene siendo incumplido. Afirma no sentir seguridad jurídica plena para desarrollar sus eventuales actividades como senador y le suma la situación actual de Santrich, pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico.

No obstante, vía tutela, Jesús Santrich, hoy preso en Colombia, sí espera tomar posesión de su curul para lo cual tiene plazo hasta este viernes. De no hacerlo, no perdería su curul y sería reemplazado por el que le sigue en la lista que inscribió la FARC ante el Consejo Nacional Electoral el 11 de diciembre del año pasado o, según algunos sectores, por cualquier miembro del naciente partido que este designe dado que las cinco sillas a las que tienen derecho están soportadas en el Acuerdo Final del Teatro Colón.