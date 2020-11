Cámara en alerta por COVID: representantes entran en aislamiento obligatorio

En la plenaria de la Cámara se denunció que, pese a presentar síntomas, el representante Alejandro Carlos Chacón asistió y compartió con parlamentarios, y hoy resultó positivo. Por ello, se les ordenó a los 169 representantes no desplazarse a sus lugares de origen hasta ser sometidos a pruebas.

La confirmación de positivo para COVID-19 del representante Alejandro Carlos Chacón (Partido Liberal) desató las alertas en la Cámara de Representantes. ¿La razón? El parlamentario compartió a lo largo de la tarde y noche del miércoles con la plenaria semipresencial de la corporación, por lo que este jueves la mesa directiva exigió a todos los miembros entrar en aislamiento obligatorio y no viajar a sus lugares de origen.

Así lo advirtió el presidente de la Cámara, Germán Blanco (Partido Conservador), quien criticó el actuar de Chacón y alegó que todos los parlamentarios se encuentran en riesgo, en tanto hacen parte del círculo de contagio. Tan delicada es la situación que este jueves se canceló la plenaria de la Cámara mientras se analizan las circunstancias ante el riesgo de contagio.

“Chacón decidió, a pesar de sus síntomas, ingresar al recinto y no buscó de manera inicial la consulta médica con su EPS, para prever una situación como esta. Se convierte en circunstancia delicada y grave para la corporación, nos coloca en riesgo a todos”, declaró Blanco.

Según el presidente de la Cámara, el representante que hoy opte por subirse a un avión “esta asumiendo responsabilidades propias” y advirtió que la mesa directiva, pese a no ser una autoridad de salud pública, “no autoriza” ningún tipo de desplazamiento hasta tanto los representantes se sometan a la prueba y se descarte la presencia del virus, un proceso que tarda hasta 72 horas, es decir, tres días.

“Tengo obligación de percatar a cada uno las consecuencias hasta penales que se pueden asumir. No ganamos nada solicitando a ARL que realice hoy las pruebas, porque no nos van a encontrar resultados en el corto plazo. Se necesita un transcurso de hasta 72 horas, mientras tanto hay que someterse a un asilamiento para no contagiar a la familia y amigos”, advirtió Blanco.

El Espectador en video:

Pese a la alerta, el mensaje no gustó entre algunos parlamentarios. El representante Juan Diego Echavarría manifestó no haber tenido contacto con Chacón, motivo suficiente –para él– para hacer caso omiso a la recomendación. “Yo tengo un viaje esta noche y lo voy a hacer, voy a tomar el avión porque estoy convencido que no estuve con él (Chacón)”.

“Que no nos vengan a decir que no podemos tomar un avión porque somos delincuentes. No podemos entrar en ningún tipo de pánico. Si somos conscientes de las medidas de bioseguridad, si no entramos en contacto con el compañero, si no nos retiramos el tapabocas, si no lo abrazamos, si no estuvimos con él durante un tiempo determinaron hablando, ahí sí habría una responsabilidad, de lo contrario no”, explicó Echavarría.

El secretario de la Cámara, Jorge Humberto Mantilla, explicó a su turno que, tras dialogar también con el secretario de Salud distrital, los 169 representantes, incluido el personal logístico, deben “inmediatamente”, ubicarse en sus viviendas y no viajar a ningún sitio.