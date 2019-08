El nuevo pulso Vargas Lleras-Char

Cambio Radical, entre el Gobierno y la independencia

Iniciado el segundo año de mandato, el presidente Iván Duque está dedicado a buscar caminos para construir una coalición política que le ofrezca la gobernabilidad que le ha sido esquiva hasta ahora. Por eso crecen los rumores de cambios en el gabinete. Dicen que el canciller, Carlos Holmes Trujillo, pasaría al Ministerio del Interior, y en su reemplazo, las funciones le serían entregadas a la vicepresidente Marta Lucía Ramírez. También se habla de la salida del ministro de Salud, Juan Pablo Uribe y hasta se especula sobre cambios en el Ministerio de Defensa. Pero tras bambalinas y en completo sigilo, el Ejecutivo tiene la esperanza puesta en que el aire político llegue por los lados de Cambio Radical.

La idea que viene moviendo el Gobierno en voz baja es que, valiéndose del Estatuto de Oposición, el partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras replantee su relación, abandone la independencia y se integre a la coalición oficialista. La propuesta tiene eco en un sector importante de parlamentarios; sin embargo, no cautiva del todo al mismo Vargas Lleras, ni a los senadores más importantes de la colectividad. “Entrar a un gobierno hundiéndose en el mar de la impopularidad, en medio de un proceso electoral, significaría darnos un tiro en un pie. Yo no acompaño esa idea, aunque sé que varios congresistas no ven la hora de colgarse la bandera de este gobierno”, dijo un importante representante a la Cámara de Cambio Radical, pidiendo la reserva de su nombre.

Según el legislador, el gobierno Duque ha buscado la adhesión por vía de promover la división interna. “Le está haciendo el juego a los congresistas ‘charistas’ (de la cuerda de Alex Char, alcalde de Barranquilla) para revivir la tensión entre la casa costeña, y Vargas Lleras; episodio que ya se había dado por superado, pero que el Ejecutivo quiere retomar para asilar a los principales alfiles del exvicepresidente y así ganar el pulso en el partido”, recalcó un legislador. “En el Gobierno se dice que Cambio Radical está listo para entrar a la coalición y que el replanteamiento de la relación con el Ejecutivo se produciría en septiembre”, reveló, a su vez, un funcionario de Duque.

Los principales promotores de la idea de sumarse al Gobierno son los senadores Arturo Char y Carlos Fernando Motoa, con el apoyo de César Lorduy, quien ayer invitó a un almuerzo con el presidente Duque para socializar la ley de modernización de las Tics. De este lado también están los senadores Antonio Zabaraín y Ana María Castañeda. Del otro lado, están Rodrigo Lara, Germán Varón y Temístocles Ortega, también senadores, además de Carlos Cuencas —hoy presidente de la Cámara— y José Daniel López, entre otros. Pero más allá de los nombres, la mayoría de parlamentarios consultados no creen en la posibilidad de que abandonen la comodidad de la independencia.

“En la última charla que tuvimos con Germán (Vargas Lleras), nos contó que se había reunido con Duque, pero que el tema de la participación y la declaración política no se tocó. Hablaron de los proyectos que tenía Cambio Radical en el Congreso. Cuando se habló de eso en la bancada, hubo varias posiciones, pero personalmente considero que debemos seguir en la independencia porque es lo que más le conviene al partido y al país”, declaró otro parlamentario.

En parte, la expectativa de ingresar a la coalición oficialista la despertó el mismo Vargas Lleras, quien en una de sus columnas en El Tiempo sostuvo que este debía ser el año para que el presidente retomara el rumbo de su gobierno y, muy elogioso, dio a entender que su partido estaba dispuesto a apoyar las iniciativas principales del Ejecutivo en el Congreso.

Motoa confirmó que “hay ambiente e intención” de ingresar a la bancada de gobierno, pero advirtió que es un tema que aún no se ha tratado y que requiere de una consulta con todos los congresistas del partido. “Sí hay voluntad de algunos miembros, claro que sí, pero no es una decisión que se haya tomado o socializado. Aún no se ha abordado el tema y no hay nada en ese sentido. El ambiente siempre ha existido, pues algunos creemos que se debe dar mayor apoyo a la agenda de Duque, como ya lo hemos hecho con ciertos proyectos”, declaró.

A su turno, el representante Erwin Arias, de Caldas, admitió que sí ha habido manifestaciones de algunos de sus colegas en el mismo sentido, pero recordó que hace menos de 15 días el secretario general del partido, Germán Córdoba, fue vehemente en decir que serían independientes hasta tanto hubiese unanimidad. “Sí he visto alguna manifestación, en particular de representantes como Lorduy, de querer ser partido de gobierno; pero oficialmente, en la bancada, no se ha hablado el tema. Yo me siento cómodo como independiente”, sostuvo Arias. En respuesta, Lorduy fue enfático en decir que es un asunto que no se ha decidido: “Hasta ahora todo sigue igual. Esa es una decisión de bancada”, indicó.

Por su parte, la senadora Ana María Castañeda declaró que permanecen independientes y aún no se ha adoptado determinación alguna. “Esas decisiones las tomamos en bancada”, insistió la parlamentaria sucreña.

En pocas palabras, la idea de adherirse al gobierno continúa gravitando en Cambio Radical. Y son tan ciertos los ofrecimientos del Ejecutivo, como los desplantes por parte del grueso de congresistas y de Vargas Lleras, quienes ven en la independencia la mejor bandera de campaña que un partido pueda tener en medio de un proceso electoral.