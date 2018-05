Candidatos prometen metro elevado, menos Gustavo Petro

-Redacción Política

Los aspirantes a la Casa de Nariño explicaron sus propuestas para la capital del país y, en particular, sobre los asuntos de movilidad que más le preocupan a la ciudadanía.

En un nuevo debate presidencial al que asistieron los aspirantes Humberto de la Calle, Iván Duque, Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro, el tema central de la discusión fue Bogotá y sus principales problemáticas. El metro de Bogotá, como era de esperarse, despertó la discusión entre los cuatro aspirantes a la Casa de Nariño, especialmente, porque este mismo martes el presidente Juan Manuel Santos anunció que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) dio concepto favorable para permitir a la Empresa Metro Bogotá contratar operaciones de crédito público interno o externo para darle vía libre a la primera línea del metro de la ciudad.

Tres de los cuatro asistentes al debate presidencial -el penúltimo al que asistirán para concentrarse en plaza pública antes de primera vuelta-, anunciaron que continuarán materializando lo anunciado por el primer mandatario, salvo el exalcalde Petro, quien considera inconveniente que se construya en la capital del país el metro elevado. El exalcalde defiende un metro subterráneo mientras que Vargas Lleras, De la Calle y Duque anunciaron que con el paso que se dio hoy, que permite contratar hasta por la suma de $7,8 billones respaldados en las vigencias futuras, comenzará la licitación para la posterior construcción del metro elevado.

“Lo que necesita Bogotá es solucionar su tema de movilidad y el metro elevado no lo soluciona. El estudio del metro subterráneo y las fases que cumplimos están más avanzadas que el estudio del metro elevado. Tenemos el estudio fase tres bajo la metodología del Banco Mundial, que aún no lo tiene el elevado. Entonces, volver al metro subterráneo no es retroceder”, dijo el exalcalde Petro, tras anunciar que el 7 de agosto, si gana las elecciones, comenzará la licitación para la construcción del metro subterráneo.

El candidato del Partido Liberal, Humberto de la Calle, alertó que seguir en la línea que propone Petro es desconocer la posibilidad de que antes de que el gobierno actual acabe, se abra la licitación para construir el metro elevado. “Si es así, preferiría seguir por la ruta actual y no perder las negociaciones que ya están adelantadas”, agregó el también exjefe de la delegación de paz del gobierno en los diálogos con las Farc.

El exvicepresidente Vargas Lleras dijo que desde ya se compromete -si gana el 27 de mayo o el 17 de junio, a desarrollar el modelo de metro que presentó el actual alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, tras reconocer el paso que sobre el mismo dio este martes el CONPES. “El metro que ya está listo para el que fueron aprobadas las vigencias futuras es el metro elevado. Y el calendario es claro: este año se abre la licitación y el próximo se empieza a construir”, dijo Vargas quien agregó que, de desarrollarse ese plan, en 2022 podría estar funcionado plenamente la primera línea. Postura a la que se sumó el candidato del Centro Democrático, Iván Duque.

El Debate Capital es un evento organizado y producido por Canal Capital, al que se sumó la alianza entre Friedrich-Ebert-Stiftung (Fescol de Colombia), Cuso International - Gobierno de Canadá y El Espectador.