Cara a cara entre Uribe y Cepeda por llamado a indagatoria de la Corte

En desarrollo de un debate en el Congreso, el senador del Polo dijo que el exmandatario y su bancada intentan interferir con la independencia de la justicia. El expresidente respondió que "prefiere discutir con guerrilleros reales y no con guerrilleros simulados”.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de llamar a indagatoria al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez escaló este martes hasta el Congreso de la República. Una intervención del senador Carlos Felipe Mejía (Centro Democrático), en la que criticó la determinación y acusó al también senador Iván Cepeda (Polo Democrático) de buscar a reclusos en cárceles para declarar en contra del exmandatario, generó un cara a cara entre Uribe y Cepeda.

Detrás de la controversia está la citación de la Corte al expresidente para que dé su versión dentro de un proceso por fraude procesal y soborno, relacionado con la supuesta intención de manipular a los testigos que lo han señalado de tener nexos con paramilitares. Al respecto, el senador Mejía dijo que en ese llamado a declarar se perdió de vista la denuncia de Uribe contra Cepeda por sus supuestas visitas a cárceles “ofreciendo beneficios a cambio de presentar testimonios contra él y su familia”, proceso que archivó el alto tribunal.

En respuesta, Cepeda recordó que no hará presencia en la indagatoria al expresidente, con todo y que tiene “el pleno derecho” a estar en esa diligencia. Según argumentó el congresista, esa decisión obedece a su deseo de “respetar la libertad y la independencia de los jueces”.

El senador agregó que no quiere que un asunto de este calibre, “que lleva por primera vez a indagatoria a un presidente de la República”, se convierta en un show político y mediático. En esa línea, acusó a Uribe y a su bancada de intentar asumir una actitud para interferir con la independencia de la Corte, “profiriendo y difundiendo numerosas mentiras que rayan, incluso, en la calumnia”.

“Le pido al senador Uribe que enfrente su responsabilidad en sede judicial y no a través de sus voceros en el Congreso. Que lo haga de manera digna y respetando a la justicia (…) Senador (Uribe) no utilice los micrófonos del Congreso para intentar hacer una defensa que es supremamente débil, le recomiendo que se prepare con argumentos judiciales y no simplemente con esta clase de intervenciones carentes de total legitimidad y profundidad frente al torrente de pruebas, que usted sabe bien, lo esperan en la Corte”, concluyó Cepeda.

En respuesta, Uribe, quien se ha declarado inocente, manifestó que Colombia es un Estado Social de Derecho y que, sumado al sometimiento a la Ley, lo más importante de este sistema es “el respeto a la opinión pública”. En ese sentido, señaló que el gobierno de Juan Manuel Santos y el senador Cepeda –a quien acusó de “injuriar permanentemente” su honra–, le hicieron un debate similar en el Legislativo: “Ese día sí no les pareció que era un irrespeto al Congreso”.

El expresidente declaró que, ante los estrados judiciales, el Congreso y la opinión pública, seguirá “desmontando infamias” y advirtió que, de las más de 21.000 interceptaciones contra él, “no hay una sola palabra que viole la ley”.

“Yo combatí a las Farc como presidente, dentro de la ley y la Constitución; extradité a 1.200 narcotraficantes, y desmonté el paramilitarismo. Hoy prefiero discutir con quienes fueron guerrilleros reales, que no con los guerrilleros simulados”, agregó Uribe.

La semana pasada, después de un año de trámites y recursos, la Corte fijó la declaratoria de Uribe Vélez para el 8 de octubre. La decisión también cobija al congresista Álvaro Hernán Prada, investigado por los mismos hechos, y quien igualmente tiene cita con la Corte Suprema ya programada para el próximo 9 de octubre.

El proceso se remonta a febrero de 2018, cuando la Corte archivó una indagación preliminar contra el senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos (a raíz de una denuncia del propio Uribe), y compulsó copias en contra del expresidente y senador.

Seis días después, el abogado Reinaldo Villalba, quien representa a Iván Cepeda, acudió a la Corte para advertir que uno de los testigos contra Uribe, Juan Guillermo Monsalve, estaba recibiendo mensajes y visitas de personas con el propósito de que cambiara su testimonio. Este hecho originó un nuevo proceso y motivó el llamado a indagatoria.