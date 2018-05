Caricaturista 'Matador' vuelve a las redes sociales

-Redacción Política

Aunque ‘Matador’ dijo que volvería a Twitter cuando Colombia ganara el Mundial, aún sin haber comenzado el certamen futbolístico, el caricaturista decidió regresar a sus redes sociales el martes. “A las personas que me amenazaron de muerte no guardo rencor alguno, y a la gente que sigue mi trabajo y que me dio su apoyo les envío un abrazote” fue su mensaje de regreso.

Julio César González, reconocido por sus caricaturas de contenido político publicadas en el diario El Tiempo, anunció el 3 de abril su retiro de las redes, luego de haber recibido varias amenazas por su trabajo, en el que usualmente hace referencia al actual candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque. Un trino de Ariel Ortega Martínez, militante del uribismo, fue el que hizo que ‘Matador’ eligiera el silencio como la mejor protesta ante las palabras violentas que recibía diariamente en su cuenta.

Contexto: ‘Matador’ abandona las redes sociales por amenazas de uribistas

“’Matador’ es un canalla, qué falta nos hace Castaño para callarlo”, expresó entonces Ortega, casi declarando una amenaza de muerte, la que luego excusó diciendo que se refería a un profesor de su universidad al que le gustaba silenciar sus alumnos y no al paramilitar Carlos Castaño. La Fiscalía le imputó ante una juez de garantías los delitos de amenaza agravada e instigación para delinquir.

Sin miedo, el caricaturista volvió a las plataformas digitales desatrasando a sus seguidores de las caricaturas que realizó en su período de ausencia, justamente en plena contienda electoral: