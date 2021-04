“Carrasquilla resultó más peligroso que la pandemia”: Gaviria no cede ante la tributaria

En estos momentos, las bancadas de Senado y Cámara del Partido Liberal están reunidas alrededor de la reforma tributaria. Dentro de la colectividad hay dos tendencias, los del no rotundo al proyecto y los que piden entrar al consenso. Gaviria, al parecer, está con los primeros.

Desde las 9:00 a.m., las bancadas del Senado y Cámara del Partido Liberal están en reunión con su presidente, César Gaviria, para reiterar su posición con relación a la reforma tributaria. Pese a que ya manifestaron que no la acompañarían, en esta ocasión están evaluando las invitaciones que se han hecho de forma independiente de parte de la U y el Gobierno de concertar toda la reforma para la ponencia en primer debate.

De acuerdo con un senador de esa colectividad, las posturas dentro del Partido Liberal están dividas entre los que insisten no acompañar ni hacer parte de una concertación y los que sí le solicitan a la colectividad no quedar por fuera de ese diálogo. Bajo ese panorama, la voz de Gaviria tiene peso en la decisión que se tome con base en las dos posiciones y, por filtraciones de frases que ha dicho él, se entiende que está con quienes buscan hundir la iniciativa.

Sus intervenciones van dirigidas especialmente al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, cabeza del proyecto de reforma tributaria. “Hay que cuidarse de Carrasquilla. Resultó más peligroso que la pandemia”, dijo Gaviria, tildándolo, a su vez, de “rey de la desigualdad” por el contenido de la propuesta que los liberales, como otros partidos, han denunciado de ser lesiva para las clases media y populares.

Y no es solo esto, sino el contexto de crisis económica y social en la que fue planteada: “Estamos avanzado de una situación muy grave a una catastrófica y nadie con sus amenazas, fuego amigo me va a callar. A mi nadie me va a callar, no le tuve miedo a Pablo Escobar, qué se lo voy a tener a Carrasquilla, a mí no me van a callar, ni me van a intimidar”, fueron otras palabras del también expresidente de la República.

En ese sentido, le pidió al ministro que “no nos joda más” y, según recogió el senador Luis Fernando Velasco, Gaviria sentó su postura frente a todos los congresistas liberales: “el partido no debe votar ni esta ni ninguna reforma tributaria”.

Sin embargo, las mayorías dentro del partido serán las que, en definitiva, reiteren ese “no” o se abran a la posibilidad de dialogar. Eso sí, en caso de ganar la postura de Gaviria ha advertido que quien vote a favor de la reforma no tendrá su aval para reelegirse al Congreso en 2022, a la vez que manifestó su preocupación en cuanto a que el Gobierno estaría dispuesto a repartir “mermelada” de forma individual para lograr las mayorías.

Así las cosas, se espera un comunicado oficial del partido con su decisión definitiva, ya que en las comisiones económicas conjuntas comenzó la discusión del proyecto de la tributaria. De prevalecer el no, Gaviria honrará su posición ideal, así como la postura que tomó ante Álvaro Uribe, líder del partido de gobierno, quien estaba buscando un acuerdo con él.

