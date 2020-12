‘Caya’ Daza guardó silencio ante CNE por proceso contra campaña de Duque

La exasesora de la Unidad de Trabajo Legislativo del exsenador Álvaro Uribe Vélez atendió virtualmente la diligencia, pero no musitó palabra. Mañana rendirán testimonio otros integrantes del uribismo.

Este lunes, María Claudia Caya Daza asistió a diligencia ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), por el proceso que adelanta esta entidad en contra de la campaña presidencial de Iván Duque, por presunta financiación prohibida en la carrera electoral.

(Contexto: ‘Caya’ Daza niega haber cometido algún delito y sale en favor de Uribe)

Como se tenía previsto, Daza asistió a distancia, es decir, haciendo uso de las herramientas tecnológicas, y estuvo acompañada por su abogado Iván Cancino. Sin embargo, según constataron fuentes del CNE, la exasesora de la Unidad de Trabajo Legislativo del exsenador Álvaro Uribe Vélez hizo uso de su derecho de guardar silencio.

En este proceso, el testimonio de Daza era clave, pues es la mujer cuya voz se identifica en los audios que se conocieron de José Guillermo Ñeñe Hernández, en el que se habla de una presunta entrada de dinero ilegal a la campaña presidencial del hoy presidente.

En los audios que involucran a la uribista, el difunto Hernández le dice: “Tenemos que ponernos las pilas, estoy que busco una plata por debajo de la mesa para soltarla en los departamentos”. A lo que se escucha que ella responde: “¿Priscilla no te contó? Yo conseguí mil [millones de pesos] y fui donde el partido mío a pedir los líderes que no vayan a robar y que trabajen, y le dije a Prisci que afinara la vaina con Alicia [Arango]. Necesito que me ayudes con unos empresarios y uno les da la lista. Yo tengo una empresa que les dé la plata, o como tú quieras se puede manejar y nadie va a saber”.

Expulsada del uribismo por el propio expresidente Uribe, luego de conocerse el escándalo Daza salió del país y hoy atendió el llamado en el proceso, pero sin musitar palabra. Mañana, 22 de diciembre, Luis Guillermo Luigi Echeverri, exgerente de campaña de Duque, y Nubia Stella Martínez, directora del partido Centro Democrático, tendrán que hacer lo mismo y dar su testimonio sobre los hechos recientes.

En principio, como ya había contado El Espectador, parte de la dificultad de este proceso radica en que hay diferencias entre las cuentas de campaña, manejadas exclusivamente por Echeverri, y las movidas financieras que hizo el partido a favor del futuro electoral del hoy presidente. Tras destaparse la olla y hacerse público esta primera capa del asunto, un informe de Noticias Caracol demostró los choques que hubo entre personajes del uribismo, como María Claudia Daza, Juan Manuel Daza, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Alicia Arango, ministra del Interior, con Echeverri, que, según la misma voz de Daza, se habría mantenido hermético como gerente para evitar, justamente, este tipo de escenarios.

(Más contexto: Intríngulis de campaña: los audios de Caya Daza con la plana mayor del uribismo)

“Juanma (Daza), es que todo es tan simple como esto: Hoy (Iván) tenía que ir en helicóptero, porque son unos municipios. Pues Luigi dijo que Iván no iba porque el helicóptero no estaba reportado. No, marica, esto es una vaina loca. Con el tema de los topes él quiere ahorrar plata”, le decía en otro audio Caya Daza al representante a la Cámara. Los audios datan de 2018, al parecer entre abril y mayo, adportas de las votaciones presidenciales. El CNE está al pendiente a que se realicen las diligencias de Echeverri y Martínez este próximo 22 de diciembre.