Centro Democrático busca evitar renuncia de Uribe

-Redacción Política

A pesar de que la semana pasada el expresidente anunció en su cuenta de Twitter que dejaría su curul en el Senado, luego del llamado a indagatoria que le hizo la Corte Suprema de Justicia, el próximo 7 de agosto la plenaria le dará trámite a su decisión, el mismo día de la posesión del mandatario electo, Iván Duque Márquez.

Aunque la incapacidad médica de Uribe, debida a haber caído de una potranca, vence este viernes, el presidente de la corporación, Ernesto Macías, convocó a una nueva sesión hasta la próxima semana. “Es por simple respeto”, argumentó, pero es evidente que unos días de espera podrían enfriar la determinación del jefe natural del Centro Democrático, quien vive una auténtica encrucijada, ya que abandonar su puesto en el Congreso podría tener tanto efectos jurídicos como políticos.

Mientras tanto, la bancada uribista persiste en hacerlo cambiar de opinión. Sabe que tendría que enfrentar una oposición fortalecida, sin el respaldo de su voz más fuerte en el Senado. Para Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, Uribe encarna la legitimidad de la colectividad en el Legislativo y es una ficha clave en la gobernabilidad del futuro presidente. Por lo tanto, dijo, dentro del partido hay unanimidad en “intentar convencerlo, de aquí a que se acabe su incapacidad, para que no renuncie”, esperanza que se comparte en la nueva coalición de gobierno. “La ausencia de Uribe sería un hueco, una pérdida de visión lamentable en el Congreso”, expresó el senador Carlos Eduardo Guevara, del MIRA.

De hecho, Paola Holguín, quien obtuvo la segunda mayor votación del Centro Democrático y se ha perfilado como uno de los rostros más influyentes de la recién posesionada legislatura, le contó a este diario que distintos miembros del partido han recibido llamadas de parte de la ciudadanía pidiéndoles que disuadan a Álvaro Uribe e impidan su eventual renuncia. En todo caso, de ser radicada la próxima semana, ésta tendrá que ser sometida a consideración de la plenaria del Senado. El Espectador pudo establecer que el próximo viernes está convocada la bancada uribista en el Dann Carlton de Bogotá, para discutir con Duque su posición frente a aceptar o no la dimisión y tomar decisiones de cara a las consecuencias de su posible materialización.

Por otro lado, incluso sus contradictores prefieren que el expresidente permanezca en la corporación. “Tanto amigos como enemigos no queremos que Uribe renuncie. Sería un golpe para el Centro Democrático, para su organización”, declaró el senador Armando Benedetti, del Partido de la U, augurando que, ante la presión de diversos sectores, es probable que el documento no sea formalmente presentado. Sin embargo, hay quienes ven los días en espera como una especie de dilación estratégica. Para la senadora Aída Avella, de los Decentes, “una renuncia publicitada en demora, que no ha seguido el conducto regular, genera todo un alboroto y una defensa mediática de una acusación que es judicial, enfrascando al país en una comedia”.

Coincide en ello Angélica Lozano, senadora verde: “La renuncia vía Twitter no existe. Hasta ahora no se ha radicado ninguna y hasta que no se haga no hay certeza de si es sólo una estrategia política y jurídica. Si bien el senador tiene todo el derecho a renunciar, se debe llevar el proceso donde es, no en micrófonos, redes sociales y ruedas de prensa, polarizando y deslegitimando a la justicia con barras bravas”.